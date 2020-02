Pintora Graça Morais partilhou experiência com alunos de três escolas no Palácio de Belém

A pintora Graça Morais partilhou, esta terça-feira, a sua experiência artística com 80 alunos de três escolas do país. Ela foi a segunda convidada do Presidente da República, no âmbito do ciclo de Artistas no Palácio. Marcelo Rebelo de Sousa diz que Graça Morais é uma pintora que se reinventa constantemente.