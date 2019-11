Pinturas nunca vistas de Álvaro Pires D`Évora no Museu Nacional de Arte Antiga

Foto: @Museu Nacional de Arte Antiga.pt

É esta quinta-feira inaugurada uma grande exposição do pintor Álvaro Pires D'Évora. Uma mostra deste artista do Renascimento, que esteve em Itália, com obras nunca antes vistas em Portugal.