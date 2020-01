Plano de ação de Viseu prevê criação de arquivo de imagens

"Temos a ambição de ser um destino `instagramável`, que é valorizado do ponto de vista da sua imagem nas redes sociais, mas este plano vai muito para além disso", disse hoje à agência Lusa o vereador da Cultura e do Turismo, Jorge Sobrado.

Neste âmbito, o plano "Viseu 2020. Luz, Câmara, Ação" -- que foi hoje à tarde apresentado ao Fórum Local de Turismo (órgão de aconselhamento estratégico da Câmara) -- reflete o desejo da autarquia de ir "um pouco mais longe do que uma certa efervescência promocional".

Segundo Jorge Sobrado, é por isso que este plano de ação não se confina à realização de grandes eventos ou de ações promocionais, apostando também na "salvaguarda do património fotográfico e fílmico de Viseu e na formação e educação para o cinema e fotografia".

"Uma das medidas previstas é a criação de uma imagoteca municipal, que é um objetivo de médio prazo", avançou o vereador, explicando que "não existe acervo organizado em Viseu, do ponto de vista da fotografia e do cinema, que constitua um referencial de memória visual da cidade".

A imagoteca surgirá no âmbito do projeto do Museu de História da Cidade, que "terá uma espécie de serviço agregado que cuidará de recolher, salvaguardar e, nalguns casos, recuperar e promover a memória fotográfica" de Viseu.

Jorge Sobrado disse que, com o objetivo de constituir um "arquivo comunitário", será lançado este ano um apelo às pessoas para que disponibilizem "as fotografias e filmes que sejam testemunhos de tempos de Viseu, de acontecimentos e de tradições, como, por exemplo, da Feira de S. Mateus".

"No que diz respeito ao cinema, há um acordo com o Centro de Conservação da Cinemateca Portuguesa que está disponível para receber em depósito esses filmes", referiu, justificando que "o município não terá condições técnicas, nem recursos humanos, para garantir a sua salvaguarda e o seu estudo".

Jorge Sobrado sublinhou que o plano de ação irá também fazer "um forte investimento" na área da educação e da formação para a fotografia e cinema.

"Ao abrigo dos principais eventos da cidade e no contexto dos trabalhos desenvolvidos em projetos como a Incubadora de Indústrias Criativas do centro histórico, serão realizadas ao longo do ano oficinas que procuram lançar a semente da cultura local para o cinema e a fotografia", referiu.

Também a linha Criar do programa Viseu Cultura irá "majorar, discriminar positivamente, projetos na área da fotografia e do cinema", com a intenção de que surjam "projetos de criação local", acrescentou.

O vereador da Cultura e Turismo disse ainda que "esta abordagem para o cinema e fotografia vai ser transversal na cidade", estando presente nos grandes eventos, como o Festival de Street Art e a Feira de S. Mateus.

Este ano, Viseu será também palco de dois grandes eventos ligados às práticas da fotografia e do cinema.

Um deles é o ART&TUR 2020 (de 20 a 23 de outubro), considerado um dos mais importantes festivais internacionais de cinema de turismo e marketing de territórios, e o outro o congresso anual da Associação dos Profissionais Portugueses da Imagem (entre 20 e 23 de fevereiro).