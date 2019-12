Plataforma Cultura em Luta quer separação de verbas entre Cultura e media

No comunicado "Por um País de Cultura - O OE 2020 e o horizonte em 2023", hoje divulgado `online`, a Plataforma Cultura em Luta exige a "exclusão, do Orçamento do Estado para a Cultura, do financiamento da RTP e da comunicação social pública, do apoio a atividades com fins lucrativos, às indústrias do turismo e do entretenimento e das transferências para as autarquias locais".

Além disso, reitera a exigência feita nos últimos anos de "1% para a cultura, por todos e para todos - 1% do OE, como patamar mínimo, já no OE de 2020, e 1% do PIB, como patamar a alcançar até ao final da legislatura - garantia, em sede de orçamento, de condições para um serviço público de Cultura e de condições para a democratização da cultura, em liberdade e diversidade".

Os primeiros subscritores do comunicado são as entidades que compõem o Grupo de Coordenação da plataforma Cultura em Luta: Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), Manifesto em Defesa da Cultura, Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia (STARQ).

Além desses, pelas 13h00 de hoje, o comunicado contava com cerca de 40 subscritores, entre entidades, produtores, técnicos, músicos, artistas plásticos e atores.

No comunicado, a plataforma faz uma série de reivindicações das mais variadas áreas da Cultura, começando por exigir "o cumprimento da Constituição da República", ou seja, "que o Estado assegure o livre acesso de todos à criação e fruição culturais e assuma a responsabilidade de prover os meios necessários para esse fim".

A Plataforma Cultura em Luta reitera também a exigência, feita na quarta-feira, no parlamento, da criação de um Serviço Nacional de Cultura que abranja todo o setor, desde museus, bibliotecas, património e arquivos, sem se focar apenas nas artes. "Um serviço público de matriz nacional, orientado para a liberdade e a diversidade, nunca fragmentado ou municipalizado", lê-se no comunicado.

O "reforço substancial da dotação para o apoio às artes", a "inscrição no OE da totalidade do financiamento público da produção cinematográfica independente, sem concessões às operadoras do audiovisual", o "fim e reversão da privatização, concessão e municipalização do património cultural público", a "criação de uma rede de arquivos", o "aprofundamento da componente artística dos currículos da escolaridade obrigatória", a "reinstituição do Observatório das Actividades Culturais, contemplando o regular reporte das atividades culturais e a apresentação de estatísticas que abranjam todas as áreas da cultura" e a "redução o horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos" são algumas das outras exigências da Plataforma Cultura em Luta.

O comunicado "Por um País de Cultura -- O OE 2020 e o horizonte em 2023", que está aberto a subscrição até 06 de janeiro de 2020, está acessível através de, entre outros, a página oficial da plataforma na rede social Facebook e do `site` oficial do CENA-STE.

O Conselho de Ministros reúne-se no sábado para aprovar a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020, diploma que será entregue na Assembleia da República na segunda-feira.

Na terça-feira passada, o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, apresentou aos partidos com representação parlamentar as linhas gerais da proposta de Orçamento para o próximo ano.