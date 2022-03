Plataforma de Movimentos Sociais questiona papel da CPLP e de Portugal perante crise

O líder da Plataforma dos Movimentos Sociais da Guiné-Bissau, espaço que reagrupa 15 organizações, questionou hoje o papel da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e de Portugal "perante a crise política" no país.

Em conferência de imprensa, no largo dos Mártires de Pindjiguiti, em Bissau, Germilde Malaca questionou se a organização lusófona e Portugal "vão continuar sem dizer nada" perante o que afirmou serem "ondas de raptos, espancamentos e proibições" no país.

Ladeado por líderes de organizações que compõem a Plataforma de Movimentos Sociais, Germilde Malaca defendeu que a Guiné-Bissau, sendo parte da CPLP, não pode ser vista "como uma ilha" no cumprimento de normas internacionais, observou.

"Esta comunidade é regida por um conjunto de princípios, valores e regras que vigoram num Estado de Direito democrático. Então não podem ficar aí a assistir a essas barbaridades que estão a acontecer no nosso país como se nada fosse", afirmou Malaca.

O ativista considerou ainda que a CPLP deve condenar os espancamentos, raptos de cidadãos, bem como a proibição de liberdade de reunião por parte de partidos políticos, sob pena de ser rotulada de incoerente.

"Tem de intervir porque nós pertencemos a essa comunidade, falamos a mesma língua, porque uma comunidade, no conceito mais amplo, é onde as pessoas partilham a mesma comunicação, partilham o mesmo sentimento e se o país continuar nesse ritmo então nós vamos chamar à responsabilidade a comunidade internacional pela sua incoerência, pela sua passividade em assistir a atrocidades, raptos, espancamentos de cidadãos à luz do dia sem a mínima intervenção e condenação", disse Germilde Malaca.

O líder da PMS questionou também se Portugal "vai continuar com a sua passividade" perante o que diz serem ilegalidades na Guiné-Bissau ou vai tomar uma posição "como tem feito nos outros países".

Questionado sobre se Portugal pode fazer algo no atual cenário político da Guiné-Bissau, sem ser acusado de ingerência nos assuntos internos, Germilde Malaca disse que os portugueses "são vizinhos" dos guineenses e antiga colónia.

"Portugal como é um país a que nós pertencemos em termos da colonização pode fazer algo. Não pode continuar a ficar equidistante a usar uma política, entre aspas, obscura, digo entre aspas, até com possibilidade de apadrinhar certas atitudes que não correspondem com a legalidade", observou Malaca.

A nível interno, o ativista instou as autoridades, nomeadamente Polícia Judiciária e Ministério Público e o Ministério do Interior (que coordena as polícias) a pararem com as ondas de raptos e espancamentos de cidadãos e ainda a descobrirem os atores daqueles atos.

Nos últimos dias, pelo menos dois ativistas políticos foram raptados e espancados por pessoas desconhecidas.

Os dois ativistas, Sana Cante e Simão Seidi, são ligados ao Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) que tem a sua sede ocupada pela polícia, impedindo a entrada de militantes, na sequência de uma ordem judicial que o partido diz ser ilegal.