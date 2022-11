Plataforma riZoma aponta injustiça nos apoios bienais e pede reforço de verbas

Numa carta enviada hoje ao ministro da Cultura e ao diretor-geral das Artes, a riZoma aponta "uma manifesta injustiça infligida às estruturas que concorreram aos apoios bienais", devida a "uma total desproporcionalidade no reforço de verbas dado aos apoios quadrienais".

A carta foi enviada uma semana depois de conhecidos os resultados provisórios dos concursos do Programa de Apoio Sustentado da DGArtes para o período 2023-2026, na área de Música e Ópera, que vão abranger 30 entidades.

Na Música, na modalidade quadrienal, serão apoiadas 18 das 20 candidaturas admitidas a concurso, com 15,36 milhões de euros.

Neste concurso, na modalidade bienal, serão apoiadas 12 das 26 candidaturas admitidas a concurso, com 3,6 milhões de euros. Três das candidaturas apoiadas são de Ópera e nove de Música.

"Fica patente a desigualdade na sustentabilidade e desenvolvimento de estruturas estabelecidas e na consolidação de estruturas mais recentes, que ficaram de fora dos apoios", apenas por se ter esgotado o montante global disponível para a área artística ou modalidade de apoio, o que "coarta toda e qualquer perspetiva de renovação a médio prazo do tecido cultural independente", como se lê na carta da Comissão de Coordenação da riZoma -- Plataforma de Intervenção e Investigação para a Criação Musical, enviada à tutela da Cultura, subscrita por 32 entidades.

Perante os resultados, a plataforma "defende e solicita um reforço de verbas aos apoios bienais, por forma a garantir um justo equilíbrio entre os montantes atribuídos" nas duas modalidades, de maneira "a contemplar as estruturas que não tiveram apoio por falta de verba e de dotação financeira disponível", embora tivessem classificação para o obter.

A riZoma requer ainda "que seja facultada a todos os interessados [...] a consulta das candidaturas dos outros candidatos ao mesmo concurso", como previsto nos regulamentos, "questão relevante para uma contestação fundamentada", no contexto do processo de Audiência dos Interessados.

Entre as entidades subscritoras da carta contam-se a Associação Portuguesa de Compositores, a Associação Portuguesa de Educação Musical, o Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, o Grupo de Investigação em Música Contemporânea do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova, o projeto MPMP - Património Musical Vivo, a Orquestra de Câmara Portuguesa e a Orquestra XXI, entre outras formações, a que se juntam também festivais de música e associações.

Na passada segunda-feira, a associação Plateia -- Profissionais de Artes Cénicas já alertara para os riscos da disparidade entre as verbas disponíveis para as modalidades quadrienais e bienais destes concursos.

"Com menos peso e muito menos verbas nas modalidades bienais, compromete-se o desenvolvimento das estruturas artísticas menos consolidadas - e tendencialmente mais precárias".

A reação da Plateia seguiu-se à divulgação pela DGArtes, há uma semana, dos primeiros resultados provisórios dos concursos de apoio sustentado, relativos às áreas de Dança, Música e Ópera, Cruzamento Disciplinar, Circo e Artes de Rua, nas modalidades bienal e quadrienal.

Na quarta-feira, a Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea alertou igualmente para a "enorme razia" na modalidade bienal, destacando em particular os resultados provisórios na área da Dança, por preverem "apoio a apenas 38% das estruturas candidatas".

Os resultados provisórios dos dois concursos hoje anunciados, nas áreas das Artes Visuais (em criação e programação) e da Programação (para Artes Performativas, Cruzamento Disciplinar e Artes de Rua), indicam a possibilidade de financiamento de 64 candidaturas, em 135 admitidas, o que corresponde a menos de metade, uma diferença que provém maioritariamente das modalidades bienais.

Segundo a DGArtes, no programa das Artes Visuais foram admitidas 45 candidaturas, somando as modalidades quadrienal e bienal, mas só 21 recebem apoio, nas áreas das Artes Plásticas, Fotografia, Arquitetura e Novos Media.

Na modalidade quadrienal (10,9 milhões de euros), foram admitidas 14 candidaturas e será atribuído apoio a 13. Na modalidade bienal (1,5 milhões de euros), foram acolhidas 31 candidaturas, mas a DGArtes propõe financiamento a oito.

Na área de Programação (para Artes Performativas, Cruzamento Disciplinar e Artes de Rua), a DGArtes contabiliza 90 candidaturas admitidas, entre modalidades quadrienal e bienal, sendo proposto apoio a 43.

Verificando por modalidades, na quadrienal (27,7 milhões de euros), foram admitidas 36 candidaturas, das quais 30 recebem apoio, para projetos nas áreas da música, cruzamento disciplinar, teatro, dança e circo.

Na modalidade bienal (4,9 milhões de euros), das 54 candidaturas admitidas, é proposto um apoio a 13, nas áreas do cruzamento disciplinar, música e teatro.

A repartição dos 45 milhões de euros, no total dos dois concursos hoje anunciados para as modalidades quadrienais (2023-2026) e bienais (2023-2024) corresponde, respetivamente, a 38,6 milhões e a 6,4 milhões de euros, com um total de 43 candidaturas, em 50 admitidas a conseguirem apoio a quatro anos, e apenas 21 candidaturas, em 85 admitidas, a obterem financiamento a dois anos, no cálculo obtido a partir dos resultados divulgados pela DGArtes.

Dos seis concursos dos apoios sustentados, estão ainda por divulgar os resultados da área do Teatro.

Nos seus comunicados, a DGArtes mantém reserva da lista de entidades apoiadas, por os resultados ainda não serem finais.

Quando abriram as candidaturas em maio, estes seis concursos do Programa de Apoio Sustentado tinham alocado um montante global de 81,3 milhões de euros. Mas, em setembro, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou que esse valor aumentaria para 148 milhões de euros.