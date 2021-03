Plataforma UMA nasceu para o digital e o presencial mas não é "filha da pandemia"

Joana Magalhães, Maria Inês Marques e Mafalda Lencastre criaram esta "plataforma multidisciplinar e indisciplinada" que disponibiliza conteúdos de várias áreas artísticas, com um foco em criar um projeto colaborativo que envolva públicos e criadores.

O primeiro ano, explica à Lusa Mafalda Lencastre, "será dedicado aos buracos negros, de forma metafórica", olhando para 2020 como um desses, uma ideia que guia a programação e está plasmada no `site`.

Aí, há `open calls`, ou seja, chamadas para trabalhos, ensaios visuais, `performances`, instalações e outras criações, que envolvem o trio fundador e outros artistas que se associaram ao projeto.

Várias das apresentações surgirão em breve no `site` da UMA, como "Candy", "livremente inspirado" no dramaturgo Tennessee Williams, e criado por Diego Bagagal e Maria Inês Marques, com vídeo de Mafalda Marques.

Na aposta no áudio, Marques apresentará ainda "Cura", um `podcast` "sobre uma narrativa que atravessa diferentes gerações familiares e sobre a memória encarnada na voz", seguindo Gracinda, uma mulher que cuidou da sua comunidade em Lavadores, a sul do Porto, no século XX.

Se o projeto não foi pensado para ser unicamente `online`, nem tem como objetivo "substituir o presencial pelo virtual", "2020 acentuou essa coexistência".

"O virtual, além de uma ferramenta muito potente de divulgação, também produz realidade. Não são coisas separadas. Numa `performance` ao vivo, vamos lutar para a apresentar ao vivo. Os conteúdos que estão no `site`, achamos, podem ser partilhados só virtualmente", explica a atriz e criadora.

Maria Inês Marques, por seu lado, lembra que embora o trio fundador se tenha juntado em 2020, ano em que concretizaram o projeto, não são "filhas da pandemia", uma frase de Joana Magalhães.

"O digital, ou a plasticidade e potencialidade para interação e colaboração e transformação dos projetos, já andava nas nossas cabeças, e na forma de querer trabalhar, bem antes deste fenómeno de remediação digital", revela.

O objetivo para a frente é "manter estes dois braços de atividade bastante ativos", e Mafalda revela que a "proliferação inegável de projetos áudio" na criação artística, entre conferências, conversas, `audiopeças` ou `playlists`, é algo a que querem "dar resposta".

Num momento em que "a sobrevalorização da imagem rebentou pelas costuras", esta resposta à "crise da representação e da visibilidade" tem na digitalização uma resposta.

"Há artistas a responder aos `avatares`, ao áudio, e a virtualidade tem esse potencial. Porque estamos a falar de temas muito fortes na atualidade, de identidade, de imagem, de corpo, que estão questionados nesta proliferação de áudio e virtual", comenta Mafalda Lencastre sobre um "desaparecimento que é estratégico".

A própria plataforma é "dramatúrgica", com uma seleção cuidada do que é apresentado e onde, para refletir um pensamento por detrás das propostas que criam e que acolhem.

"Acho que o digital, ou pelo menos a coexistência entre a `performance` ao vivo e a `performance` mediada, veio para ficar. Até porque o digital traz plasticidade, e facilidade ao lado colaborativo e interativo. Isso é muito importante. A experiência do espectador como atuante numa narrativa, no que quer que seja. O digital traz muito essa possibilidade", resume Maria Inês Marques.

O projeto, que se desdobrará igualmente para o espaço físico assim que for permitido, vai continuar a "candidatar-se a apoios" e a colocar novos conteúdos e oficinas, em várias disciplinas e com artistas e colaboradores também do campo académico, de Portugal e de outros países, mas também novas chamadas de trabalhos, sob o tema do "Buraco 2.0", um "olhar retrospetivo" sobre "o ano que não existiu".