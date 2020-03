PM elogia distinção a Cabral e diz que Cabo Verde deve "ficar em paz com a sua história"

"É um grande reconhecimento de um líder de dimensão mundial que marca a história de Cabo Verde", afirmou o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, numa nota distribuída hoje.

O ideólogo das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral, foi considerado o segundo maior líder mundial de todos os tempos, numa lista elaborada por historiadores para a BBC.

"Sempre defendi que devemos ficar em paz com a história desta nação com mais de cinco séculos de existência, independentemente das leituras e das interpretações que cada um possa fazer. Amílcar Cabral faz parte, com distinção, dessa história", afirmou o chefe do Governo e líder do Movimento para a Democracia (MpD).

Colonizado por Portugal ao longo de cerca de cinco séculos, tendo chegado a servir como plataforma para o transporte de escravos de África para o Brasil e para a Europa, Cabo Verde tornou-se independente em 1975. As primeiras eleições multipartidárias só aconteceram em 1991, com o MpD a sair vencedor, sucedendo a um período de governação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, como partido único.

Em causa está a lista da "BBC World Histories Magazine", produzida por historiadores que nomearam aquele que consideraram o maior líder, alguém que exerceu poder e teve um impacto positivo na humanidade.

Num trabalho que começou no início do ano, a revista contou com a colaboração dos mais destacados historiadores e a votação de leitores, que escolheram como o maior líder de sempre Maharaja Ranjit Singh, líder do império sikh do início do século XIX.

Maharaja Ranjit Singh foi considerado um modernizador e unificador, com um reinado que marcou uma era muito positiva para o Punjab e o noroeste da Índia. Teve mais de 38% dos votos.

E logo a seguir, com 25% dos votos, aparece Amílcar Cabral, descrito como o "combatente pela independência africana", que reuniu mais de um milhão de guineenses para se libertarem da ocupação portuguesa, uma ação que levou outros países africanos colonizados a lutarem pela independência.

Amílcar Cabral foi escolhido pelo historiador britânico Hakim Adi, especialista em assuntos africanos, segundo o qual a luta de Amílcar Cabral pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde também transformou Portugal.

Professor de História de África e de Diáspora Africana na Universidade britânica de Chichester, Hakim Adi lembra, ao justificar a escolha de Amílcar Cabral, que grande parte dos países africanos alcançou a independência no início dos anos 1960, o que não aconteceu com as então colónias portuguesas.

"O grande Amílcar Cabral", prossegue, além da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde também teve um papel de liderança na libertação de outras colónias portuguesas. E essas lutas armadas acabaram por resultar numa revolução em Portugal "e no início de uma nova era democrática" no país.

"Muitos africanos continuam a ser inspirados pela grande liderança de Cabral. A sua vida e trabalho mostram que, quaisquer que sejam os obstáculos, as pessoas são capazes de ser os seus próprios libertadores", diz o historiador.

Nascido na Guiné-Bissau em 12 de setembro de 1924, filho de cabo-verdianos, Amílcar Cabral fundou o Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC), lançando as bases do movimento que levaria à independência das duas antigas colónias portuguesas.

O fundador do PAIGC foi assassinado em 20 de janeiro de 1973, em Conacri, em circunstâncias ainda hoje não totalmente claras, antes de ver os dois países tornarem-se independentes.