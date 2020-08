PM lembra artista que ajudou "a construir a imagem de uma época"

"Nikias Skapinakis marcou a história da arte portuguesa. Os seus emblemáticos retratos de figuras da cultura portuguesa nos anos 1960-1970, com clara influência da pop art, ajudaram a construir a imagem de uma época", pode ler-se numa mensagem publicada na conta do primeiro-ministro na rede social Twitter.

Na mesma declaração, António Costa endereça os seus "sinceros sentimentos" à família e amigos.

Antes, já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, havia destacado a obra de Skapinakis, considerando o seu trabalho uma "história em imagens do Portugal contemporâneo", elaborada por um "oposicionista do regime", "cosmopolita e livre".

"Podemos fazer, através de muitos dos seus trabalhos, uma história em imagens do Portugal contemporâneo", sublinhou o Presidente da República, acrescentando que "foi um amigo próximo", com quem teve o "gosto e a honra de partilhar ideias ao longo de muitos anos".

Também o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recordou um "antifascista desde a juventude" e "um dos nomes maiores da pintura portuguesa" no século XX.

O pintor Nikias Skapinakis, que marcou mais de seis décadas da arte portuguesa contemporânea e fez o "Retrato dos Críticos", morreu na quarta-feira, em Lisboa, aos 89 anos.

De ascendência grega, Skapinakis nasceu em Lisboa, em 1931, frequentou o curso de Arquitetura, que abandonaria para se dedicar totalmente à pintura, que assumiu como "vocação, ofício e reflexão", como escreveu a historiadora de arte Raquel Henriques da Silva.

Além da pintura a óleo, como atividade dominante, dedicou-se à litografia, serigrafia e ilustração de livros.

Em 2012, o Museu Coleção Berardo apresentou a exposição antológica "Presente e Passado, 2012-1950", dedicada ao artista, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

No ano seguinte, foi-lhe atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores o Prémio de Artes Visuais.

Em 2014, apresentou na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, a série de guaches Lago de Cobre e a série de desenhos Estudos de Intenção Transcendente. Ilustrou ainda a revista Colóquio Letras dedicada a Almada Negreiros.

Em 2017, apresentou no Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva, igualmente em Lisboa, a série desenvolvida a partir de 2014, "Paisagens Ocultas - Apologia da Pintura Pura".

Anteriormente, em 1985, o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, também em Lisboa, mostrou uma exposição antológica da sua pintura, completada com uma retrospetiva da obra gráfica e guaches na Sociedade Nacional de Belas Artes.

No passado mês de julho, a Galeria Fernando Santos, no Porto, inaugurou uma exposição de obras inéditas de Nikias Skapinakis, sobre o tema da paisagem, com o lançamento do livro "Nikias Skapinakis - paisagens [landscapes]", de Bernardo Pinto de Almeida, numa edição conjunta com a Documenta.