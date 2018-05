Partilhar o artigo Polémica em Cannes. Incerteza sobre filme marca início do festival Imprimir o artigo Polémica em Cannes. Incerteza sobre filme marca início do festival Enviar por email o artigo Polémica em Cannes. Incerteza sobre filme marca início do festival Aumentar a fonte do artigo Polémica em Cannes. Incerteza sobre filme marca início do festival Diminuir a fonte do artigo Polémica em Cannes. Incerteza sobre filme marca início do festival Ouvir o artigo Polémica em Cannes. Incerteza sobre filme marca início do festival