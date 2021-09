Polifonia da Sé de Évora em foco em jornadas internacionais em outubro

Promovida pela Associação Eborae Mvsica, a iniciativa tem como objetivo divulgar o espólio da Escola de Música da Sé de Évora (séculos XVI e XVII).

Esta escola foi um dos mais importantes centros europeus da polifonia renascentista, tendo formado compositores que, posteriormente, ao longo cerca de dois séculos, difundiram as suas criações pela Europa e América do Sul, como Manuel Cardoso, Filipe de Magalhães e Duarte Lobo, Lopes Morago e Estêvão de Brito ou, numa fase mais tardia, Francisco Martins e Diogo Dias Melgás.

A edição deste ano das jornadas internacionais, com inscrições abertas até ao próximo dia 19, tem direção artística de Pedro Teixeira e é dedicada a "Manuel Cardoso - Um Lusitano de Fronteira", explicou a Eborae Mvsica.

O evento, que vai ter lugar no Convento dos Remédios e na Sé de Évora, mas também na vila de Fronteira, no distrito de Portalegre, integra igualmente "vários momentos abertos à população em geral".

Para o Convento dos Remédios, na manhã de dia 02 de outubro, está marcada a sessão de abertura, decorrendo em seguida a conferência "As Imagens de Música na Pintura do Tempo do Renascimento e do Barroco em Portugal: Levantamento Nacional e Análise Iconográfica", pela musicóloga Sónia Duarte, investigadora do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova.

Quanto aos concertos, na Sé de Évora está programado o primeiro, no dia inaugural, com o Ensemble Plus Ultra, agrupamento britânico especializado em música antiga, dirigido por David Martin.

No mesmo espaço, atuam, no dia seguinte, o Ensemble La Danserye e Capella Prolationum, com direção de Fernando Pérez Valera, grupos espanhóis dedicados à investigação e divulgação de música desde a Idade Média, ao Renascimento e ao Barroco inicial.

Também no dia 03, à noite, a Igreja Matriz de Fronteira recebe o Ensemble Plus Ultra, com direção de David Martin.

O programa inclui, no último dia, a 05 de outubro, o Concerto de Encerramento que vai juntar o Coro Polifónico "Eborae Mvsica", dirigido por Eduardo Martins, o Coro dos Participantes, dirigido pelos maestros e investigadores Owen Rees, Pedro Teixeira e Paulo Lourenço, bem como o Grupo Instrumental dos Participantes, com direção de Fernando Pérez Valera.

As jornadas internacionais integram também diversos ateliês, nomeadamente para coralistas, de técnica vocal ou instrumental.

Uma visita guiada ao Museu de Arte Sacra (antigo Colégio dos Moços da Sé de Évora) e a obras dos Arquivos da Sé de Évora, destinada aos participantes, também consta do programa.

Estas atividades são financiadas pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes e da Direção Regional de Cultura do Alentejo, e têm coprodução da Câmara de Évora.

Os apoios são do Município de Fronteira, Cabido da Sé de Évora, Paróquia de Fronteira, fundações Casa de Bragança e Eugénio de Almeida ou Universidade de Évora, entre outras entidades.