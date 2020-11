Politeama adia estreia de nova produção e apela a apoio do Estado

Num comunicado assinado pelo responsável do teatro, o encenador e produtor Filipe La Féria alega que este espetáculo, com estreia prevista para o próximo dia 18 e já em fase final de ensaios, mobiliza uma equipa de 75 pessoas que, "por tempo indeterminado", se vê impossibilitada de exercer a profissão.

"Espetáculos com esta dimensão só podem ser viáveis com a presença do público ou, na sua ausência, pelo apoio do Estado", sublinha a nota assinada por Filipe La Féria, alegando que, se estes dois fatores não forem concretizados, "a única hipótese é o fecho temporário do Teatro Politeama, que sempre sobreviveu apenas pela vontade do seu público".

Com o agravamento da pandemia, o Teatro Politeama, como todos os teatros privados, não recebeu qualquer apoio do Estado, muito embora todo o esforço feito no sentido de adaptação a todas as normas e regras de segurança, acrescenta o comunicado.

"Em nome de todos os colaboradores", o empresário conclui, lançando um apelo ao "público e aos órgãos de soberania", no sentido de não permitirem que "o pano baixe para sempre no teatro Politeama".

O Politeama é o segundo teatro privado a adiar espetáculos, depois de, na quarta-feira, o Teatro Maria Vitória ter anunciado a suspensão da revista que tinha em cartaz, "Pare, escute e... ria!", e de também reinvindicar apoios do Estado.

Na altura, o gabinete da ministra da Cultura, questionado pela Lusa, respondeu que, "como já foi anunciado, o Governo irá aprovar um conjunto de medidas de apoio a vários setores de atividade, onde se incluem, naturalmente, as entidades culturais".