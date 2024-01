Politécnico da Guarda prepara mestrado de duplo título com universidade romena

A formação para um "Double Master`s Degree" está integrada no projeto "Internacionalização de Curricula através da UNITA - Rede de Universidades Europeias", salientou o IPG.

A UNITA é uma aliança entre instituições de ensino superior de Espanha, França, Itália, Roménia e Portugal, que têm em comum a localização em zonas transfronteiriças e de montanha.

De acordo com o IPG, o mestrado de dupla titulação prevê que durante quatro semestres os estudantes portugueses e romenos frequentem aulas presenciais, na Guarda e em Timisoara, "cabendo-lhes sempre fazer os dois primeiros semestres na universidade de origem e o terceiro semestre na universidade parceira".

No final dos cursos, os alunos serão simultaneamente diplomados pelo Politécnico da Guarda e pela Universidade Oeste de Timisoara.

A instituição portuguesa explicou que a Universidade de Timisoara, a cidade romena mais próxima da Europa Central, já tem a funcionar o Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica. O IPG está a preparar o seu mestrado, "estando previsto entregar a candidatura à A3ES [Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior] até março".

A expectativa do IPG é a de que a A3ES aprove a formação "a tempo de a primeira edição do mestrado poder ser aberta no final de 2024".

Quanto ao mestrado de dupla titulação com a Roménia "é previsível que possa iniciar-se no ano letivo de 2024/2025".

Para o presidente do IPG, Joaquim Brigas, a internacionalização do ensino e da investigação aplicada do IPG para o mercado europeu "é uma prioridade na participação do Politécnico da Guarda na rede UNITA".

"Seja para recebermos estudantes de Espanha, França, Itália ou Roménia nos nossos cursos em Seia ou na Guarda, seja para os nossos diplomados iniciarem carreiras profissionais de sucesso em empresas romenas e de outros países europeus, a rede UNITA oferece-nos uma grande janela de oportunidades para os próximos anos", realçou Brigas.

O primeiro ano do Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica terá no IPG uma estrutura curricular própria, paralela à que já existe na universidade congénere romena.

"O objetivo da parceria é o de partilhar as mesmas unidades curriculares no 3.º semestre do mestrado, que será lecionado em língua inglesa, sendo obrigatório que os estudantes em Portugal o frequentem na Roménia e os estudantes romenos em Portugal", descreveu Elisabete Soares, docente do IPG e coordenadora do processo de criação do mestrado.

No final, será atribuído o duplo grau de mestre em Sistemas de Informação Geográfica, pela Universidade de Timisoara e pelo IPG, aos estudantes que concluam o curso com sucesso.

O IPG explicou que enquanto decorre o processo e "para que docentes e investigadores se possam conhecer melhor e trabalharem em conjunto" irão ser desenvolvidas formações `online` ministradas por docentes das duas instituições.