Politécnico de Bragança quer levar turistas a casa das avós transmontanas

Lusa05 Jan, 2018, 17:46 | Cultura

"Viva@vó" ou "Viver na Casa da Avó" é o nome do projeto da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo (EsACT) de Mirandela, que pretende criar no meio académico um novo produto turístico para as aldeias do distrito de Bragança, que permita aos visitantes entrar nas casas dos seus habitantes e usufruir de uma experiência diferente.

Um primeiro "evento piloto" arranca no sábado na aldeia de Agrochão, em Vinhais, e inclui cantar dos Reis, jantar na escola primária e animação cultural, como divulgou hoje a escola promotora.

A ideia surgiu da experiência de "viver na Casa da Avó, que muitos recordam com saudades", de acordo com a explicação do diretor da escola, Luís Pires.

"No fundo, as `avós` desses lugares irão abrir as portas do seu lar para receber todos aqueles que queiram ouvir estórias, relatos, lendas e oferecer uma refeição com os sabores e de acordo com as receitas mais genuínas da região", concretiza.

O que se propõe "é um momento de partilha em torno do misticismo, fascínio e ternura que os mais velhos proporcionam".

O projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e, "além da dinamização do turismo, pretende, de forma mais científica, a recolha de elementos culturais, nomeadamente memória de usos e costumes, gastronomia, etc., de forma a perdurarem no tempo".

Simultaneamente, a escola superior pretende estudar "o impacto desta nova dinâmica junto das populações de reduzida densidade, valorizando elementos do património, contribuindo para o combate à desertificação das aldeias e atenuando, de alguma forma, a solidão dos idosos".

Numa vertente mais comercial, o projeto quer também contribuir para "fomentar a preservação, produção e o escoamento de produtos locais".