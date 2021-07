Política dos Sentimentos" na Casa do Cinema de Manoel de Oliveira em Serralves

"Política dos Sentimentos" é a exposição que é hoje inaugurada na Casa do Cinema de Manoel de Oliveira, em Serralves.



A fição, as ciências sociais, a teoria da história e da televisão estão colocadas em 13 telas que unem dois grandes do cinema que quiseram fazer do "Sentir" uma revolução.



A estética da resistência é o que propõe a "Política dos Sentimentos", uma exposição que conta com a curadoria de António Preto e Vincent Pauval.