Políticos irlandeses apelam a boicotar Eurofestival de 2019

14 Mai, 2018, 17:22 / atualizado em 14 Mai, 2018, 17:37 | Cultura

Segundo citação do diário israelita Jerusalem Post , o autarca de Dublin, Michael Mac Donncha, afirmou: "Não acho que devamos enviar um representante ... O sofrimento horrendo do povo palestiniano precisa de ser notado".





Entretanto, pelo menos dois europarlamentares irlandeses fizeram seu o apelo ao boicoto do próximo Festival. A deputada do Sinn Féin Lynn Boylan escreveu no Twitter: "Israel ganha a Eurovisão, portanto façamos a BDS mais bem sucedida do que nunca em 2019".





Nessa Childers, também irlandesa, do Partido dos Socialistas Europeus, partilhou o tweet de Boylan, acrescentando: "Isso!". Mais tarde, escreveu, da sua lavra: "Jerusalém? another Irish lawmaker for the Party of European Socialists, retweeted Boylan’s message, adding the word: “This!” She later wrote: “Jerusalem? Fico perplexa. Pensei que era Tel Aviv.”







O edil de Dublin, Mac Donncha, conhecido como apoiante do movimento BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), foi proibido no mês passado de desembarcar em Israel, onde ia de visita. Mas, apesar dessa proibição do Ministério do Interior israelita, o autarca pôde entrar no país, porque os polícias não leram correctamente o seu nome. Viajou então de Tel Aviv até Ramallah.