Polo do Museu do Chiado deverá ser inagurado em 2020 em Chaves

Este polo descentralizado ficará instalado no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, na cidade de Chaves, distrito de Vila Real, um equipamento cultural inaugurado em julho de 2016 que homenageia o artista transmontano e que foi desenhado pelo arquiteto Siza Vieira.

A secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, afirmou que o protocolo de colaboração vai ser assinado em junho e que, até ao final do ano, será aberta uma exposição itinerante no Museu Nadir Afonso com peças da coleção do Museu do Chiado.

A governante, que falava após uma primeira reunião de trabalho com o presidente da Câmara Municipal de Chaves e a diretora do Museu Nadir Afonso, adiantou que, depois, em 2020, será inaugurada a exposição permanente do polo descentralizado, composta por peças das reservas do Museu do Chiado.

Entretanto, vai ser desenvolvido um trabalho técnico entre o município, a Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN) e os curadores do Museu do Chiado, que irá determinar as obras que irão ser expostas no Museu Nadir Afonso.

"É muito importante percebermos o país como um todo. É importante também percebermos, tal como a senhora ministra disse há poucos dias, que há muitos museus pelo país com condições técnicas muito superiores a muitos dos museus que temos nos grandes centros urbanos e que têm acervos muito inferiores", referiu.

Por isso, acrescentou, é preciso "incrementá-los, dar-lhes mais qualidade e maior robustez". "E isso faz parte da nossa estratégia de descentralização e democratização do acesso à cultura, ou seja, levar a cultura a todo o país e a toda a população", salientou.

O presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, disse que o município se mostrou logo disponível para acolher um polo do Museu do Chiado, garantindo que o Museu Nadir Afonso tem todas "as condições físicas, os espaços de exposição, de segurança e a climatização necessária para acomodar obras de alguma dimensão".

"Existe um conjunto de acervos públicos e privados, de pinturas, esculturas e de outro tipo de obras de arte muito relevante que é importante dar a conhecer a outros públicos, neste caso ao interior", afirmou.

Ao mesmo tempo, salientou, está-se a dar "mais relevância" à rede de museus que existe espalhada pelo país.

O responsável pela DRCN também esteve presente na reunião de hoje, em Lisboa, organismo que vai ajudar na elaboração do projeto.

O Museu do Chiado vai ter também um espaço expositivo no Palácio do Pelourinho, na Golegã (Santarém), para onde vai ser transferido o espólio do pintor Veloso Salgado.

A secretária de Estado da Cultura adiantou que "há mais projetos" que estão a ser pensados, nomeadamente para a zona do Alentejo, onde poderá vir a ser instalado outro polo do Museu do Chiado.