Ponta Delgada é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027

A candidatura é liderada pela autarquia de Ponta Delgada, em São Miguel, que conta com a parceria dos municípios de Angra do Heroísmo, na Terceira, e Horta, no Faial, e com o apoio do Governo dos Açores.

Em nota enviada hoje, o município micaelense, o maior dos Açores, explica que a intenção é "envolver todas as ilhas dos Açores e os seus 19 municípios, com o objetivo de promover e projetar na Europa a diversidade e a riqueza cultural açoriana e reafirmar a cultura, a partir da periferia do espaço europeu, como instrumento decisivo para o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, a cooperação e o diálogo entre os povos".

"A candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027 é, deste modo, um projeto dos Açores no qual participarão artistas e agentes culturais, organizações sociais e cívicas, empresas, poder público e população", prossegue a nota.

Foi hoje também divulgado um manifesto, que junta mais de 100 pessoas, numa missiva enviada ao presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro e às presidentes da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Maria José Lemos Duarte, e da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, Cristina Calisto, que defende a candidatura de Ponta Delgada "em articulação com outros municípios e ilhas" e através de "um projeto de união, colaboração e circulação".

Segundo a nota enviada às redações, pretende-se "posicionar Ponta Delgada como uma cidade europeia e aberta ao mundo, e os Açores como região ultraperiférica na linha da frente das principais discussões do mundo contemporâneo e na aplicação de políticas de estratégia cultural".

Para o movimento cívico, uma candidatura de Ponta Delgada não só "reforça a diversidade da cultura europeia e o sentimento de pertença", como "mobiliza a cultura enquanto elemento transformador e regenerador das esferas económica e social".

Portugal lançou, no final de novembro, o convite para as cidades se candidatarem a Capital Europeia da Cultura em 2027, segundo publicação de um aviso em Diário da República que formalizou a abertura do processo.

As candidaturas estão abertas até ao dia 23 de novembro de 2021.

A verba disponível para a Capital Europeia da Cultura 2027, à qual dez cidades portuguesas já manifestaram intenção de se candidatar, é de 25 de milhões de euros, anunciou em outubro o Ministério da Cultura.

Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo são as cidades que já manifestaram intenção em serem Capital Europeia da Cultura 2027, que decorrerá em simultâneo em Portugal e na Letónia.

Segundo o Ministério da Cultura, "a escolha da cidade vencedora será feita por um júri composto por dez peritos independentes, nomeados por instituições europeias, e para o qual Portugal escolherá dois elementos entre janeiro e junho [de 2021]".

A vencedora será anunciada em 2023.

No passado, Portugal recebeu o título de Capital Europeia da Cultura três vezes, pela cidade de Lisboa, em 1994, do Porto, em 2001, e de Guimarães, em 2012.