Porto Editora passa a publicar Jacinto Lucas Pires, Inês Pedrosa e Julieta Monginho

Na apresentação hoje, em Lisboa, na Livraria Ler Devagar, das "novidades literárias" para o primeiro semestre deste ano, o editor Manuel Alberto Valente, da PE, anunciou as estreias, no grupo, de Julieta Monginho, em maio, com a obra "Um Muro no Meio do Caminho", e de Jacinto Lucas Pires, em junho, com "Advinha".

Julieta Monginho é magistrada do Ministério Público na jurisdição de família e crianças, tendo-se estreado em 1996 nas lides literárias com "Juízo Perfeito", em 2008. O seu livro "A Terceira Mãe" foi distinguido, em 2008, com o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores.

Jacinto Lucas Pires estreou-se literariamente em 1996, com o livro de contos "Para Avaliar do seu Grau de Pureza", e em 2016 publicou o seu mais recente título, o livro de contos "Grosso Modo". Lucas Pires, nascido no Porto em 1974, é também músico e autor de peças de teatro.

O novo romance de Inês Pedrosa, de 55 anos, ex-diretora da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, e ex-jornalista do semanário Expresso, até agora autora do grupo LeYa, será publicado no segundo semestre deste ano, e a PE irá reeditar toda a sua obra.

Mário de Carvalho, que faz parte da PE desde o segundo semestre de 2012, vai editar um novo livro de contos, que sucederá a "Ronda das Mil Belas em Frol", publicado em 2016.

Manuel Alberto Valente anunciou também a edição de um livro de crónicas e reportagens do poeta Herberto Helder (1930-2015) e a conclusão da publicação da obra completa de José Saramago (1922-2010), pela PE, por ocasião do 20.º aniversário da atribuição do Nobel da Literatura ao autor de "Memorial do Convento".

Entre os títulos de Saramago estão anunciados, já para fevereiro, os "Cadernos de Lanzarote - Diário V", "A Bagagem do Viajante", em março, "O Caderno", em abril, "Deste Mundo e do Outro", em maio, e "A Segunda Vida de Francisco de Assis", em junho, completando a edição da obra completa do Nobel, neste grupo editorial, ainda no primeiro semestre deste ano.

Referindo-se à chancela Sextante, da qual nada foi hoje apresentado, Manuel Alberto Valente afirmou que "vai renascer em abril ou maio, com uma nova linha gráfica", dedicada a autores contemporâneos estrangeiros.

A editora Cláudia Gomes, por seu turno, afirmou que vão ser publicados, também pela PE, os títulos "O terror entre nós", de Henrique Cymerman e Aviv Oreg, e "Com certeza, Maluco Beleza", do ator e apresentador televisivo Rui Unas.

Pela Assírio & Alvim, Vasco David salientou o lançamento do primeiro de três volumes da obra poética de António Ramos Rosa (1924-2013) e a edição de "publicação da mortalidade", que reúne a poesia de Valter Hugo Mãe, revisitada, reorganizada e trabalhada pelo autor, incluindo poemas inéditos.

Além da já anunciada antologia de Luís Filipe de Castro Mendes, "Poemas Reunidos", com prefácio do escritor Nuno Júdice, a Assírio publicará também os novos títulos de Adília Lopes, "Estar em Casa", em abril, e de José Alberto Oliveira, "De Passagem".

O catálogo desta chancela passa a contar também com duas novas poetisas, Rosa Alice Branco, com um livro, ainda sem título, a sair em maio, e Marta Chaves, de quem é publicado, em abril, "Fria Claridade".

Pela Livros do Brasil, vai ser publicado, pela primeira vez em Portugal, "Um Diário Russo", de John Steinbeck, com fotografias de Robert Capa, obra original de 1948, disse a editora São José Sousa.

O primeiro romance de Sérgio Firmino Mendes, "O quarto da mãe" vai ser publicado pela Coolbooks, chancela digital do grupo criada em 2014, que publicará também o livro de contos "O ouriço malicioso e outras histórias de amor, ciúme e resignação", de Humberto Duarte.

Na literatura infantil, será editada "uma nova e divertida coleção" intitulada "Os Mauzões", antecipou Sandra Lopes.

Nesta chancela será publicado em fevereiro o segundo título de Nuno Ferrão, ex-jornalista da Lusa, intitulado "Desamor" e que sucede a "Histórias Libidinosas" ( 2010), escrito em parceria com André Curvelo Campos, correspondente da Lusa em Bruxelas, que, também em fevereiro, publica, pela mesma chancela, o policial "Letizia".

Pela chancela Albatroz será publicado o ensaio "Shinrin-Yoku -- A Terapia da Natureza", do antropólogo japonês Yoshifumi Miyazaki.