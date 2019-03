Porto Food Week celebra a gastronomia e homenageia Maria de Lourdes Modesto

Lusa13 Mar, 2019, 10:16 | Cultura

O primeiro Porto Food Week é um projeto das Edições do Gosto, empresa responsável pela organização de já três edições da Lisbon Food Week e por iniciativas como o Chefe Cozinheiro do Ano e o Congresso dos Cozinheiros.

"A base do nosso trabalho são os profissionais de cozinha", explicou à agência Lusa o fundador e diretor da Edições do Gosto, Paulo Amado, que este ano recebeu o prémio Personalidade do Ano na gastronomia atribuído pela Revista de Vinhos.

Paulo Amado diz que "o país fez uma viragem gigante à medida que foi crescendo e que chegou também à gastronomia e o Porto está fortíssimo", com novos restaurantes e "chefes dinâmicos" que o Porto Food Week ambiciona celebrar e promover.

Vasco Coelho Santos, do restaurante Euskalduna Studio, integra essa nova geração de chefes e foi dele a ideia da homenagem a Maria de Lourdes Modesto, de 88 anos, figura maior da gastronomia portuguesa, conhecida pelo programa sobre culinária que apresentou durante 12 anos na RTP e por livros como Cozinha Tradicional Portuguesa.

Mais de 50 anos separam Vasco Coelho Santos de Maria de Lourdes Modesto, mas o jovem chefe, que diz praticar "uma cozinha multicultural" com produtos portugueses, declara-se "fã" da popular gastrónoma e revela que possui "todos" os seus livros, alguns em "primeiras edições".

A homenagem será no dia 26, no Euskalduna Studio, num jantar com "ementa surpresa" que já está esgotado e que tem "40 pessoas em lista de espera", vincou Vasco Coelho Santos.

Maria de Lourdes Modesto foi convidada e "queria muito a estar presente", mas debate-se com "problemas de logística" e por isso "só na véspera ou no próprio dia é que se saberá", referiu o promotor, anunciando ainda "um documentário" sobre a homenageada para ser exibido durante o jantar do dia 26.

O Porto Food Week desdobra-se em múltiplas atividades e uma das que Paulo Amado destacou é o "jantar dedicado à cabidela", aberto ao público e no primeiro dia do evento, em que cinco chefes irão cozinhar cabidelas de galo, borrego, coelho e javali.

Nesse jantar, acrescentou o mesmo responsável, será constituída a Ordem da Cabidela, uma confraria gastronómica com "reis, príncipes e cavaleiros" e com cerimonial próprio para a entronização dos seus membros fundadores, que daí para a frente, em atos alusivos, exibirão "um colar de veludo com uma pena de metal".

A organização refere que "este é só o pontapé de saída para dez dias de jantares, "conversas culinárias", um "Elogio ao Vinho do Porto" e o fórum Pensar Cozinha.

O evento deverá envolver "1500 refeições e cerca de três dezenas de chefes" do Porto e de outras zonas do país, fruto de "um interesse sem par" que Paulo Amado afirma ter encontrado junto dos agentes contactados.

"Não existe no Porto um evento que se possa comparar a este, pela qualidade dos agentes envolvidos, pelo número de atos previstos e por ser dirigido ao público", considera o organizador

O programa inclui uma alínea consagrada a rotas culinárias e uma delas, no dia 25, a das tascas, com passagem por ícones portuenses como a Cervejaria Gazela, a Casa Guedes e a Conga, isto por 55 euros.