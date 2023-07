Porto vai acolher Encontro Ciência 2024 com tema ainda a definir

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou hoje que o Encontro Ciência 2024 vai decorrer no Porto, com o tema ainda por definir, uma decisão que fica em parte aquém do desejo do Presidente da República.

O anúncio foi feito pela ministra Elvira Fortunato na sessão de encerramento do Encontro Ciência 2023, que decorreu nos últimos três dias em Aveiro, a primeira cidade fora de Lisboa a acolher este evento.

"Para o ano voltaremos a um formato que acreditamos ser uma aposta ganha. Ao longo do ano pensaremos qual o tema do Ciência 2024 -- aceitamos propostas - contudo, já sabemos: vai ser na cidade do Porto. A cidade está decidida, o tema iremos refletir nos próximos meses", disse a governante.

Apesar de manter a aposta na descentralização, a decisão não vai tão longe como o Presidente da República gostaria, tal como deixou expresso numa mensagem de vídeo gravada que foi exibida no final do encontro.

Na mensagem, Marcelo destacou o facto de Aveiro ser o primeiro exemplo de descentralização do Ciência 2023, questionando, "porque é que o encontro haveria de ser sempre em Lisboa, quando a ciência é feita por investigadores de todo o país?"

O Chefe de Estado aproveitou ainda para avançar com uma ideia para que em próximos anos o encontro aconteça "não apenas fora de Lisboa, mas naquilo que se considera ser o interior intermédio e o interior profundo".

"É tão importante que isso esteja presente, para não bastar a ideia de que eternamente ficaria centrado em Lisboa, mas que é preciso promover o desenvolvimento global sustentável, mas global, integrado, de todo o país", disse Marcelo.

Na mensagem, o Presidente deixou outra chamada de atenção para que um dia "se olhe também para as regiões autónomas dentro da ideia de ter todo o Portugal presente no Encontro de Ciência".

Promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em colaboração com a Ciência Viva e a Universidade de Aveiro, o encontro Ciência 2023, com o tema "Ciência e Oceano para além do horizonte", contou com cerca de 3225 participantes, distribuídos em seis sessões plenárias, 39 temáticas, com cerca de 260 oradores, 40 demonstrações expositivas e um conjunto de 950 posters.