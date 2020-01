Portugal é o país convidado da Feira Internacional do Livro de Lima 2020

À semelhança do que aconteceu nos dois últimos anos, em que Portugal foi convidado das feiras do livro de Guadalajara e de Sevilha, este ano Portugal marca presença na 25.ª Feira do Livro de Lima, reforçando a estratégia conjunta dos Ministérios da Cultura, dos Negócios Estrangeiros e da Economia, para a promoção e internacionalização da cultura portuguesa.

"A participação portuguesa nesta feira surge como continuidade daquilo que tem sido feito noutras feiras do livro internacionais e que resulta de uma participação articulada no âmbito do grupo de trabalho multissetorial (MNE, Cultura e Economia) constituído por despacho conjunto para preparar a participação de Portugal em feiras internacionais do livro", disse à Lusa o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua.

Esta parceria junta os esforços da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), do Camões, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e do Turismo de Portugal.

De acordo com o instituto, "haverá uma presença institucional portuguesa" naquela feira, tendo já decorrido, no dia 04 de dezembro de 2019, à margem da Feira do Livro de Guadalajara, "uma reunião com a Cámara Peruana del Libro [entidade de organiza o evento], para fazer um ponto de situação da participação de Portugal na Feira do Livro de Lima como país convidado".

Depois de ter sido convidado de honra da 32.ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a segunda maior a nível mundial (depois de Frankfurt), Portugal voltou a marcar presença na edição de 2019, com um stand oficial e uma comitiva de autores de língua portuguesa, constituída pelos escritores Afonso Cruz, Alexandra Lucas Coelho, Cláudia R.Sampaio, David Machado, Luís Quintais, Ondjaki, Patrícia Portela e Raquel Nobre Guerra, e pelas ilustradoras Mariana, a Miserável, e Yara Kono.

Antes disso, Portugal já tinha sido país convidado da Feira Internacional do Livro de Bogotá, em 2013, constituindo-se a participação deste ano no Peru como mais "um importante momento" para a promoção da cultura portuguesa no espaço latino-americano, segundo o Camões.

A Feira Internacional do Livro de Lima é o maior e mais importante evento cultural e editorial, de periodicidade anual, do Peru.