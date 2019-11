Portugal é tema em gala de universidade canadiana

"Este evento vai colocar Portugal em destaque. Em Portugal temos bons vinhos, somos um país de turismo bastante interessante, mas em termos de marketing não somos agressivos, pelo menos no ocidente Canadiano", afirmou o Cônsul Honorário de Portugal em Edmonton, Aurélio Fernandes.

O Cônsul Honorário de Portugal em Edmonton, explicou que a promoção de Portugal "é mais relevante nas províncias do Ontário e do Quebeque", sendo que este evento "vai dar uma pequena projeção" ao país.

Esta é a primeira gala mundial da instituição de ensino reconhecendo os países com os quais tem parcerias, sendo que a universidade canadiana tem um memorando de entendimento no âmbito da mobilidade académica, com a Universidade do Porto.

"Tivemos no passado uma Câmara de Comércio Luso-Canadiana (em Edmonton). Em colaboração com o Consulado Honorário de Portugal temos feitos vários programas para promover Portugal, as exportações de lá para cá e vice-versa, passando por áreas desde a cortiça, cerâmica, tecnologia, e energia eólica", explicou Aurélio Fernandes.

A presença portuguesa na gala será visível através do vinho da Quinta da Avaleda, e pela atuação do rancho folclórico `Caravela` de Edmonton.

A Universidade de Concórdia e o Instituto Camões dispõem de um Memorando de Entendimento, assinado em maio de 2019, com o objetivo da "promoção do ensino da língua e cultura portuguesas, bem como a mobilidade de docentes e estudantes no ensino universitário".

A Concordia World Gala terá lugar esta sexta-feira, pelas 18h00 locais (00h00 em Lisboa), no hotel JW Marriot, em Edmonton.

Calcula-se que existam cerca de sete a 10 mil portugueses e lusodescendentes em Edmonton.