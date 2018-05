Portugal em destaque na Semana do Livro Infantil e Juvenil na Alemanha

Lusa24 Mai, 2018, 16:33 | Cultura

De acordo com a programação anunciada, a Semana Internacional do Livro Infantil e Juvenil decorrerá de 10 a 22 de junho no Kulturbunker de Colónia, com uma exposição de ilustração e a presença de vários autores para encontros com o público, sessões de leitura e visitas a escolas.

Para a iniciativa foram ainda convidadas as autoras Alice Vieira, Isabel Minhós Martins e Margarida Pogarell.

Estarão ainda em destaque a ilustradora Madalena Matoso e as autoras Inês Teixeira do Rosário e Maria Ana Peixe Dias, que assinam o livro "Lá Fora - Guia para descobrir a natureza".

A 15 de junho é inaugurada uma exposição que mostrará a "diversidade estilística e a modernidade" da ilustração contemporânea portuguesa, com obras de André Letria, António Jorge Gonçalves, de Fatinha Ramos - radicada na Bélgica - ou Bernardo P. Carvalho.

Está prevista ainda uma leitura dramatizada do livro "Daqui ninguém passa!", de Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho, traduzido para alemão e distinguido com o prémio para a Paz Gustav Heinemann 2017 para livros infantis.

Segundo o embaixador de Portugal em Berlim, João Mira Gomes, a escolha de Portugal como país convidado daquela iniciativa é "uma oportunidade perfeita para dar ao público alemão uma visão sobre a diversidade da literatura infantil portuguesa".

Na página oficial do evento, o diplomata recorda que a embaixada portuguesa tem desenvolvido, desde 2016, um programa cultural na área do livro e da literatura, que inclui convite para editoras alemãs estarem na Feira do Livro de Lisboa, a atribuição de uma bolsa de residência artística e a promoção de Portugal nas feiras do livro na Alemanha.

Em 2021, Portugal será convidado da feita do livro de Leipzig.