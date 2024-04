Portugal está longe das metas democráticas nos museus nacionais, diz Luís Raposo

O membro do conselho executivo do Conselho Internacional de Museus (ICOM na sigla em inglês), a maior organização não-governamental mundial de museus, com representação em 150 países, falava na conferência internacional "Aos Museus Cidadãos! Museus e Cidadania: Experiências, Conceitos e Desafios", no grande auditório do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

"Desde a Revolução, houve um aumento explosivo do número de museus no país e também de visitantes, sempre crescente, com exceção do período da pandemia, mas continuamos a ter os nossos problemas", avaliou o responsável na sua intervenção, no segundo dia da conferência, organizada pela Museu e Monumentos de Portugal (MMP) em parceria com o ICOM, com o objetivo de debater o papel dos museus na construção da cidadania.

Depois de apresentar um quadro da evolução do setor dos museus antes e depois da revolução do 25 de Abril de 1974, perante uma audiência de cerca de 300 participantes, Luís Raposo apontou aspetos positivos e negativos nos espaços museológicos nacionais: "Os visitantes têm crescido, mas quase 70 por cento são estrangeiros. E a mesma percentagem tem formação superior, enquanto só 10 por cento tem formação básica", indicou, com base em dados dos censos e de um inquérito realizado em 2015.

Ressalvou que este perfil se refere apenas aos museus nacionais, "já que nos outros museus dispersos pelo país, os públicos são mais diversificados", referiu, sobre um universo de 1388 entidades que se designam por museus, mas só 730 são assim designados tecnicamente, porque têm "as condições adequadas de funcionamento".

"Nesses pequenos museus dispersos pelo país, o maior número de visitantes são locais e a seguir surgem os grupos escolares", acrescentou o responsável.

Por outro lado, disse que, embora os museus nacionais estejam bem posicionados em número de técnicos superiores -- comparando com outros países da Europa -- "estão mal quanto ao número de funcionários, e há uma enorme falta de pessoal".

"Os museus têm de ter pessoal de base, de todas as carreiras", defendeu o responsável, lamentando que em Portugal exista "baixo emprego também nos arquivos e bibliotecas", uma situação que "é preciso enfrentar, porque significa que as metas de desenvolvimento do 25 de Abril ainda não estão cumpridas".

O ex-diretor do Museu Nacional de Arqueologia disse ainda que, pese embora todos os problemas dos museus, continua a acreditar no seu poder e papel social para promover a democracia.

Luís Raposo disse não conhecer outro país europeu que tenha o património cultural "tão bem tratado" ao nível da Constituição, incluindo o direito da ação popular na sua defesa", realçou, apontando que esse interesse da sociedade portuguesa manifestou-se logo a seguir à revolução.

"Após o fim da mais longa ditadura da Europa, deu-se uma explosão do associativismo cívico dedicado à defesa do património por todo o país", lembrou o ex-presidente do ICOM-Europa.

No entanto, lamentou o contínuo investimento reduzido na cultura, em Portugal, através do Orçamento do Estado, "o que coloca o país em penúltimo lugar na Europa, só acima da Grécia".

Por seu turno, o presidente da secção portuguesa do ICOM, David Felismino, questionado pela agência Lusa sobre o papel dos museus na promoção dos valores democráticos, sublinhou que "os museus são organismos vivos, e, portanto, um produto do seu tempo e lugar".

"Os museus não são neutros. Tanto podem ser espaços transformadores e promotores da liberdade e democracia, como podem ser polos de propaganda de uma ditadura", apontou o historiador.

David Felismino defende que os museus "têm de ser cada vez mais espaços sociais, vocacionados para as pessoas, para a inclusão, a diversidade, com um papel cívico de educação para a cidadania, independentemente das coleções diferentes que mostram".

Para o presidente do ICOM-Portugal, como "espaços de tensões entre poder e resistência, memória e esquecimento, os seus principais desafios são, sobretudo, acolher um pluralismo de narrativas, diversificar públicos, e estar abertos a debater novos assuntos, dando voz a comunidades habitualmente esquecidas", disse à Lusa.

A conferência, primeira iniciativa pública organizada pela Museus e Monumentos de Portugal (MMP), inscreve-se no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e encerra no final da tarde de hoje.

Pela primeira vez, está presente em Portugal toda a direção mundial do ICOM - a presidente, Emma Nardi, e os dois vice-presidentes, Inkyung Chang e Terry Nyambe - e estão representados membros de 16 países dos cinco continentes.

A MMP, que gere 38 museus, palácios e monumentos nacionais, nasceu no início do ano em resultado da reorganização da antiga Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), dividida ainda no instituto do Património Cultural.

O ICOM foi criado em 1946, imediatamente após a II Guerra Mundial, dedicado à preservação e divulgação do património natural e cultural mundial, tangível e intangível, através de orientações de boas práticas.