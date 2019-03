Portugal Fashion: Penúltimo dia com desfiles de Nuno Baltazar e Luís Onofre

Lusa16 Mar, 2019, 08:35 | Cultura

Hoje a noite termina com os olhos postos no chão para apreciar as botas e os botins de Luís Onofre, com os destaques divididos entre as botas texanas e as `above the knee` (acima do joelho), mas também para os materiais usados, que vão desde o verniz até ao efeito vinil brilhante e ao `animal print` (padrão animal).

Cor de mel, branco, cereja e cinza, bem como os clássicos preto e castanho são os tons essenciais da coleção Luís Onofre, recentemente nomeado presidente da Confederação Europeia do Calçado, e cuja marca conta com clientes no mundo inteiro, como a rainha de Espanha, Letizia Ortiz, a ex-primeira dama dos EUA, Michelle Obama, e a atriz norte-americana Naomi Watts.

O evento de moda no Porto, que nesta 44.ª edição lança um `fashion alert` (alerta) sobre a preocupação que a indústria da moda tem revelado relativamente à sustentabilidade das suas atividades e produtos, arranca às 14:00, com a nova coleção do `designer` Nuno Baltazar, que, em 2015, com 39 anos na altura, foi agraciado com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique.

"Ao longo da sua história, o Portugal Fashion associou-se a diferentes causas de responsabilidade social, sendo agora pertinente juntar-se ao apelo mundial para promover a sustentabilidade do planeta e os esforços da fileira moda para diminuir a sua pegada ecológica", explicou Mónica Neto, a porta-voz do Portugal Fashion, a propósito do `fashion alert` lançado nesta edição.

Depois do desfile de Nuno Baltazar, a marca de vestuário de pronto-a-vestir Meam apresenta a sua coleção pelas 15:00 e, logo de seguida, é a vez de a jovem `designer` Susana Bettencourt, com raízes açorianas e licenciada em `design` de moda com especialização em malhas no Central Saint Martins College of Art de Londres, apresentar a coleção Stop the clock" -- uma reflexão sobre "sociedade automatizada" e cujo apresentação promete "subverter o habitual formato dos desfiles de moda", avisa a organização.

Na coleção `Stop the clock`- uma reflexão sobre "sociedade automatizada" em que se vive, as malhas tricotadas de forma tradicional voltam a ser as protagonistas nos coordenados de Susana Bettencourt.

A tarde de hoje é dedicada ao calçado e marroquinaria com as apresentações de váris marcas nacionais, tais como Ambitious, Fly London, Gladz, J. Reinaldo, Lemon Jelly, Nobrand, Rufel, The Baron`s Cage e ainda a marca de pronto a vestir Concreto.

A `designer` Micaela Oliveira, cujo trabalho criativo se centra na moda nupcial e na alta-costura, tem desfile marcado para as 19:30, e a marca Impetus, com desfile agendado para as 21:30, com a linha "I Am What I Wear designed", são dois desfiles que antecedem a apresentação da coleção da dupla Manuel Alves e José Gonçalves, que tem início desfile marcado para as 22:30.

O 44.º Portugal Fashion termina no próximo domingo, dia 17, e vai poder ver-se desta edição pela primeira vez o Portugal Kids FW powered by ModaPortugal, com dois desfiles durante a manhã dedicados à moda infantil, traduzindo a vontade do Portugal Fashion de "abarcar o máximo de subsetores da fileira moda nacional".

Esta edição fecha com os desfiles de marques`Almeida, Alexandra Moura, Carla Pontes e David catálan.

O Portugal Fashion - um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) -- é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020.