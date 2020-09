Portugal Fashion regressa em outubro à Alfândega do Porto "entre o físico e o digital"

Mesmo com o país a entrar novamente em estado de contingência a partir de 15 de setembro, a ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, responsável pela organização do evento, decidiu avançar com a realização do evento em outubro, na tentativa minimizar o impacto negativo que a covid-19 teve na indústria da moda, dando "alguma esperança aos criadores" que têm enfrentado grandes dificuldades aos longo dos últimos meses, explicou à Lusa.

A associação sublinha que o Portugal Fashion é um evento profissional, sendo a partir do mesmo que "se desenvolvem todas as dinâmicas de negócio e vendas, essenciais à atividade de designers e marcas".

"Naturalmente que o Portugal Fashion está convicto de que o evento se vai realizar, embora em moldes muito diferentes do que seria habitual, tal como tem acontecido nas Semanas da Moda internacionais, bem como em outros eventos em Portugal, com um número muito restrito de pessoas e dando primazia aos espaços exteriores", assinala a ANJE em resposta à Lusa.

Questionada sobre as medidas de segurança e a lotação máxima do evento, a organização adiantou apenas que a "preparação da 47.ª edição tem sido coordenada e pensada com o apoio de especialistas em Saúde Pública e será sempre validada pelas autoridades competentes".

A associação escusou ainda avançar com a programação prevista para a 47.ª Edição (Primavera/Verão 2021), adiantando apenas que "será uma edição entre o físico e o digital".

Na segunda-feira, a Câmara do Porto vota a atribuição de um apoio, solicitado pela ANJE, para a realização da edição de outubro do Portugal Fashion, até ao montante máximo de 50.000 euros, a pagar mediante a apresentação de documentação comprovativa da realização de despesas concretas efetuadas no âmbito do respetivo evento.

De acordo com a informação disponibilizada à autarquia, na última edição, realizada em março, e interrompida no final do primeiro de três dias previstos, estiveram presentes 200 profissionais de comunicação social e alcançou "uma audiência de 1,5 milhões de pessoas, bem como 972 publicações nas redes sociais e 332 notícias na comunicação social, gerando um retorno mediático na ordem dos 1,5 milhões de euros".

Pela primeira vez em 25 anos, a 46.ª edição do Portugal Fashion teve início no dia 12 de março à porta fechada, por causa da pandemia do novo coronavírus e a sua realização "esteve sempre dependente da evolução da epidemia e dos pareceres técnicos das autoridades de saúde", com as quais a organização esteve "em contacto permanente".