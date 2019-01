Portugal no festival de Clermont-Ferrand com filmes em competição e uma jurada

Lusa29 Jan, 2019, 16:14 | Cultura

De acordo com informação disponível no site oficial do festival, "Casa de Vidro", de Filipe Martins, e "Red Hill", de Laura Carreira, com produção britânica, estão na competição internacional.

"Casa de Vidro", produzido pelo centro de artes performativas balleteatro, é apresentado como um "filme híbrido", que conjuga documentário e ficção, em torno de um sem-abrigo toxicodependente, que vive entre um parque de estacionamento de um supermercado e um `stand` de automóveis abandonado, no Porto.

Filipe Martins é realizador, professor e programador do Festival de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia, no Porto.

"Red Hill", uma ficção sobre um antigo mineiro e antigo segurança à beira da reforma, é a nova curta da realizadora portuguesa Laura Carreira, radicada na Escócia.

Depois de ter estudado em Lisboa, Laura Carreira formou-se em cinema na Universidade de Edimburgo e tem colaborado como assistente de realização com outros realizadores e artistas, como o compositor britânico Nigel Osborne.

É no júri da competição internacional, composto por cinco elementos, que se encontra a portuguesa Susa Monteiro.

Nascida em Beja, em 1979, Susa Monteiro dedica-se em exclusivo à ilustração e à banda desenhada desde 2005, depois de ter trabalhado em teatro e cinema.

Nos últimos anos, ilustrou livros para adultos e crianças de autores como António Torrado, Afonso Cruz ou Susana Cardoso Ferreira. Além disso, faz ilustrações para revistas e jornais e é responsável por posters de várias entidades e projetos. Susa Monteiro foi escolhida para fazer o poster da edição de 2020 do Festival de Cinema de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand.

O seu trabalho já foi várias vezes exposto, tanto em mostras individuais como coletivas.

Em fevereiro do ano passado editou "Sonho", um livro ilustrado sobre o sonho de um homem que adormece numa árvore. Toda a narrativa do livro é contada por Susa Monteiro apenas pela ilustração, a convite da editora Pato Lógico para a coleção "Imagens que contam".

"O Sonho" valeu-lhe, em novembro, o prémio de melhor ilustrador português do 29.º Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora (Amadora BD).

Na lista de filmes na competição nacional do festival de Clermont-Ferrand surge "Como Fernando Pessoa Salvou Portugal", uma coprodução entre França, Portugal e Bélgica, do norte-americano Eugène Green e com elenco português.

Além disso, a Agência da Curta Metragem irá marcar presença no mercado do festival, "onde participa desde 1999, assegurando a promoção da produção portuguesa através de um stand promocional e um conjunto de atividades diárias de divulgação do seu catálogo, que compreende mais de 400 filmes nacionais, junto dos mais de 3000 profissionais que, todos os anos, se reúnem no mercado", de acordo com aquela entidade num comunicado hoje divulgado.

Em paralelo ao festival, no fórum de coprodução Euroconnection, que tem como missão encontrar parcerias entre produtores europeus, investidores, patrocinadores e televisões, "Portugal será representado por Vanessa Ventura, da produtora Animais, e a realizadora Mónica Santos", nomeada recentemente para um prémio César, da academia francesa de cinema, por "Entre Sombras", curta que assina com Alice Eça Guimarães.

"Produtora e realizadora encontram-se, neste momento, em fase de financiamento da nova curta-metragem de animação `O Casaco Rosa`. O projeto será apresentado numa sessão de pitching no dia 09 de fevereiro", refere a Agência da Curta Metragem, cuja presença em Clermont-Ferrand é apoiada pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, o Camões Instituto e a Embaixada de Portugal em Paris.

A programação do Festival de Cinema de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand inclui ainda o filme angolano "Lúcia no céu com semáforos", de Ery Claver e Gretel Marin.

Considerado um dos mais relevantes na curta-metragem, o festival de Clermont-Ferrand cumprirá a 41.ª edição de 1 a 9 de fevereiro, em França.