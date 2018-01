Portugal presente em festival internacional de fogo-de-artifício no Vietname

Lusa01 Jan, 2018, 10:17 | Cultura

Além de Portugal e do Vietname, vão estar em Danang representantes de França, Itália, Polónia, Suécia, Estados Unidos e de Hong Kong, de acordo com o Departamento de Turismo da maior cidade costeira do centro do Vietname.

Cada equipa vai efetuar uma demonstração pirotécnica de 20 minutos no rio Han, no âmbito do festival "Lenda de Pontes", que vai contar com animação de rua e feiras de comida e de cerveja.

Em 2017, Danang recebeu 6,6 milhões de visitantes, incluindo 2,3 milhões de estrangeiros, ou seja, mais 19% em relação a 2016.

Coreia do Sul, China e Rússia foram os principais mercados emissores de turistas para o Vietname, que recebeu um total de 12,9 milhões de chegadas internacionais, de acordo com a Administração do Turismo do país.