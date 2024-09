Português Jorge Ramos jovem compositor da Filarmónica de Londres em 2024-2025

Jorge Ramos, no âmbito deste programa, vai escrever uma obra inédita encomendada pela Orquestra Filarmónica de Londres, sob a mentoria da compositora cubano-americana Tania León, que lidera a residência artística. A nova obra de Jorge Ramos será estreada no Queen Elizabeth Hall do Southbank Centre, na capital britânica, em 02 de julho de 2025, acrescenta a orquestra.

O programa Young Composers da London Philharmonic Orchestra (LPO) "visa apoiar o desenvolvimento" de novos talentos, proporcionando "uma oportunidade única de mentoria e criação de novas obras". Este ano o programa é desenvolvido sob a orientação da Tania León, vencedora do Prémio Pulitzer pela sua obra orquestral "Stride", Compositora em Residência da LPO, na temporada que agora se inicia.

A nova obra de Jorge Ramos será composta para orquestra de câmara e obedecerá à temática "Memória". A estreia, a realizar no concerto "Debut Sounds" ("Sons em estreia", em tradução livre), no termo da temporada, ficará a cargo de um ensemble formado por solistas da LPO e por músicos do Foyle Future Firsts, programa de desenvolvimento de jovens instrumentistas.

Jorge Ramos foi selecionado para o programa Young Composers 2024-2025 da LPO com os britânicos Daniel Soley, Joy Nkoyo e Zach Reading, e a galesa-australiana Niamh O`Donnell.

O programa Young Composers inclui seminários e `workshops` ao longo da temporada, "permitindo que os compositores experimentem novas ideias e interajam diretamente com os músicos da Orquestra [Filarmónica de Londres], recebendo `feedback` num ambiente colaborativo e exploratório. A temporada culmina num concerto público, onde as novas criações serão apresentadas em primeira audição", esclarece o comunicado hoje divulgado.

Jorge Ramos nasceu em Braga há 29 anos. Em 2020 venceu o 1.º Prémio de Composição SPA/Antena 2 e, em 2018, o Prémio de Música na Mostra Nacional de Jovens Criadores, da Fundação da Juventude.

Licenciado e mestre pela Escola Superior de Música de Lisboa, depois de ter iniciado a formação no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, Jorge Ramos completou o doutoramento em Composição Musical no Royal College of Music London, onde foi também professor assistente nos anos de 2021 a 2023.

Compositor, artista sonoro e investigador, Jorge Ramos vive entre Braga e Londres. A sua obra inclui música a solo, de câmara, sinfónica, electroacústica, eletrónica. Compôs para cinema, palco, instalações e publicidade, e para a banda sonora da candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027.

Estreou obras com a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Clássica do Centro, a Banda Sinfónica Portuguesa, o ORA Singers e a Filarmónica de Londres, entre outras formações. Foi compositor residente em instituições como a Orquestra Gulbenkian, os Estúdios Victor Córdon e o Grand Théâtre Luxembourg.

Atualmente colabora com a rede internacional The ACTOR Project, na área de "orchestration practice in the 21st century" (prática orquestral no século XXI) e faz parte da European Network of Opera Academies (ENOA).