Portuguesa Inês Castel-Branco distinguida em Espanha com a editora Akiara Books

A Câmara do Livro da Catalunha decidiu atribuir a Inês Castel-Branco o Memorial Fernando Lara, uma distinção criada há mais de vinte anos, em honra do antigo editor Fernando Lara, e destinada a reconhecer "um jovem empresário ou uma nova iniciativa empresarial no setor do livro".

A organização sublinha a "extraordinária tarefa" da Akiara Books, de edição e divulgação de livros ilustrados para crianças e jovens.

A Akiara Books tem sede em Barcelona, mas foi criada por uma portuguesa, Inês Castel-Branco, que vive em Espanha há quase duas décadas, sendo apresentada como uma continuação da editora Pequena Fragmenta, que fundou em 2015.

A editora publica apenas livros de produção própria, em português, espanhol e catalão, criados para estimular "a arte de ler, de pensar, de argumentar, de contemplar e de conhecer-se a si próprio/a", lê-se na página oficial da Akiara Books.

Os livros ilustrados da Akiara Books estão já traduzidos e publicados nos Estados Unidos, França, Alemanha, Suíça, Rússia, Brasil, Coreia do Sul e China, entre outros países.

Entre os nomes já publicados pela Akiara Books, feito sobretudo de autores espanhóis, estão as ilustradoras Rachel Caiano e Yara Kono, ambas nascidas no Brasil, mas a viverem há largos anos em Portugal e com bastante obra publicada no mercado português.

Do catálogo da editora, destaque para as coleções "Akipoeta", dedicada "à poesia e à beleza dos detalhes" do objeto livro, e a "Akiparla", que recupera discursos inspiradores de personalidades e figuras conhecidas.

Inês Castel-Branco, editora, autora e ilustradora, nasceu em 1977, em Lisboa, viveu a infância e adolescência em Castelo Branco, estudou Arquitetura, no Porto, e seguiu para Barcelona através do programa Erasmus.

Foi em Barcelona que fez doutoramento, se casou, teve filhos e fundou uma pequena editora - a Fragmenta -, cuja vertente para os mais novos, a Pequena Fragmenta, derivou depois na Akiara Books.

De acordo com o Grémio dos Editores da Catalunha, que gere a Câmara do Livro da Catalunha, Inês Castel-Branco receberá o prémio no dia 21, em Barcelona, numa iniciativa intitulada "Noite da Edição", com a entrega de outros prémios para o setor livreiro.