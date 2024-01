Portugueses candidatos ao prémio de arquitetura Mies van der Rohe

O Caminho das Escadinhas, em Matosinhos, de Paulo Moreira, o Edifício General Silveira, no Porto, de Tiago Antero e Vítor Fernandes, e o Posto de Turismo de Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra, por João Branco e Paula del Río, são os três projetos selecionados para a lista de onde sairão os finalistas do prémio atribuído pela Comissão Europeia e a Fundação Mies van der Rohe.

As 40 obras de arquitetura agora escolhidas estão distribuídas por 38 cidades europeias em 33 regiões e 20 países, segundo a organização.

A Área Metropolitana do Porto, a par das regiões de Berlim, Bruxelas, Viena, assim como da Catalunha, Croácia Panónica e Flandres, têm o número mais alto de candidatos a finalistas, com dois cada. Os outros 26 estão espalhados por diferentes zonas da Europa.

Por país, Espanha lidera, com seis projetos, seguindo-se Alemanha e Bélgica, ambos com quatro, depois Portugal, França e Croácia, cada um com três, Áustria, Eslovénia e Suécia com dois, concentrando-se assim, em nove países, quase 75% dos selecionados.

Os restantes 11 são da Chéquia, Eslováquia, Estónia, Geórgia, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos, Polónia e Roménia.

As 40 obras selecionadas, segundo a organização, "contribuem para criar ambientes de elevada qualidade de vida", abrangendo sobretudo projetos de "habitação coletiva, edifícios culturais e de ensino", que representam metade dos candidatos.

Os outros repartem-se por áreas de alimentação e alojamento, governo e cidadania, saúde, indústria, infraestruturas, paisagem, habitação unifamiliar, desporto e lazer, planeamento efémero e urbano.

A seleção destes 40 projetos foi feita por um júri composto por Frédéric Druot, que preside, Martin Braathen, Pippo Ciorra, Tinatin Gurgenidze, Adriana Krnácová, Sala Makumbundu e Hrvoje Njiric.

Nesta edição, os prémios Mies van der Rohe 2024 visam "os melhores projetos" completados entre abril de 2021 e maio de 2023, procurando "refletir sobre os desafios atualmente enfrentados por cidadãos, arquitetos, clientes, empreiteiros, decisores políticos e outros profissionais, no contexto do Pacto Ecológico Europeu".

Os finalistas do prémio serão anunciados em fevereiro, os vencedores serão conhecidos em abril, e a entrega realizar-se-á durante um programa a decorrer nos dias 13 e 14 de maio, na Fundação Mies van der Rohe, em Barcelona.