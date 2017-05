Portugueses Senza atuam em quatro cidades dos Estados Unidos da América

Lusa 02 Mai, 2017, 16:27 | Cultura

O concerto desta terça-feira acontece no conhecido Joe`s Pub, em Manhattan, onde já atuaram artistas portugueses como Mariza e Rita Redshoes.

Na quinta-feira, os músicos estarão na universidade Bristol Community College, na cidade de Fall River, no sábado atuam no festival Viva Portugal, em New Bedford, e, três dias depois, na embaixada do Brasil em Washington, para celebrar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.

Catarina Duarte e Nuno Caldeira, que nesta digressão atuam com o percussionista Quiné Teles, criaram os Senza depois de uma viagem de três meses pela Ásia.

Nas suas canções, é possível reconhecer o encontro de estilos musicais e sonoridades dos diversos países de língua portuguesa, um estilo musical a que chamam de "fusão-lusófona".

"É um estilo de música que se norteia pelas sonoridades dos países lusófonos, uma música do mundo em português", explicam os músicos.

Lançado em 2016, o seu primeiro álbum tem por título "Praia da Independência".

Na digressão de lançamento do disco, o grupo passou por cidades como Goa, Nova Deli, Bombaim, Pequim, Frankfurt e Bruxelas.

Catarina Duarte e Nuno Caldeira acreditam que "a presença de influências musicais de Portugal, Brasil, Cabo Verde e outros países de língua oficial portuguesa faz dos Senza um produto unificador da lusofonia, com potencial para divulgação da língua e cultura portuguesa a estrangeiros."