Poucas candidaturas portuguesas e nenhuma aprovada no apoio à tradução da Europa Criativa

Falando durante o seminário internacional "Apoios à internacionalização para o setor editorial", sobre a linha de financiamento Europa Criativa para projetos de tradução literária, Susana Costa Pereira revelou que durante toda a vigência do programa -- que começou em 2014 e termina este ano -- "houve pouquíssimas candidaturas e nenhuma aprovada".

"Uma coisa que muito me entristece é que não temos nenhuma candidatura aprovada para projetos de tradução literária e temos muito poucas candidaturas. Há anos em que não tivemos nenhuma candidatura. Estamos a tentar perceber porquê", afirmou.

Segundo Sara Machado, também do Desk Europa Criativa Portugal, é sabido que esta é uma "linha de financiamento com as suas deficiências" e que há outros países na mesma situação que Portugal, com poucas candidaturas.

É nisso que o programa está a trabalhar, a tentar identificar as falhas para mudar, aproveitando que se vai iniciar um novo programa, que manterá esta linha de financiamento.

Segundo Sara Machado, um dos problemas poderá ser a volatilidade das datas, conduzindo ao incumprimento de prazos de candidaturas ou até à desistência de candidatos.

Outro problema é o modelo de negócio, já que os direitos de autor não estão abrangidos pelo financiamento, e que quem se candidata tem de entrar com 50%, o que, para alguns editores, é muito, afirmou Sara Machado, sublinhando por isso a necessidade de o setor ter conhecimento do mecanismo de empréstimo bancário criado para o Europa Criativa.

Quem se pode candidatar a esta linha de financiamento são os editores ativos no setor de edição, e os custos elegíveis são os custos de tradução, de edição, de promoção e de distribuição, não estando contemplada a aquisição de direitos de autor.

Os apoios têm a duração de dois anos, contemplam um pacote de três a dez obras e cobrem até 50% dos custos elegíveis de cada projeto, até cem mil euros.

Este programa de apoio à internacionalização para o setor internacional vai abrir no final deste mês um novo prazo para candidaturas para projetos de tradução literária.

Vais ser lançado um `Call` no dia 27 de fevereiro, com um prazo até 5 de maio, segundo as datas indicativas da comissão, sendo o período de avaliação das candidaturas de três a quatro meses, disse a responsável, apelando aos interessados para que "apresentem uma candidatura forte".

Apesar de não ter havido aprovação de candidaturas apresentadas por editores portugueses, alguns autores nacionais foram traduzidos ao abrigo deste programa, mas através de candidaturas de "editores estrangeiros, que vieram buscar escritores portugueses".

Ao todo, entre 2014 e 2018, foram feitas 45 traduções, foram traduzidos 29 livros, foram traduzidos 18 autores, e foram 16 as línguas alvo de tradução.

Entre estes autores, incluem-se os três vencedores do Prémio Europeu de Literatura -- Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz e David Machado -, e outros como Rosa Lobato Faria, José Saramago, Gonçalo M. Tavares e Valter Hugo Mãe.

Entre os países que mais estão a traduzir contam-se a Sérvia, a Croácia, a Hungria, a Polónia, o Reino Unido, a Eslovénia, a Albânia ou a Letónia.

Durante a sessão de perguntas e respostas, além de dúvidas, foram levantadas algumas críticas, que maioritariamente se centraram no facto de esta linha de financiamento para a tradução literária se dirigir apenas a livros de ficção.

Um dos intervenientes questionou a possibilidade de se apoiar a tradução de ensaios e livros de arte, preocupação que as responsáveis afirmaram pretender passar à Comissão Europeia e esperar que no próximo programa o âmbito seja alargado.

Outro interveniente questionou o sentido de o Prémio Europeu de Literatura (que é um critério prioritário para candidatura) não cobrir a poesia nem o género infantojuvenil, quando um dos objetivos deste programa é "incentivar a tradução de géneros literários menos representados, nomeadamente, bandas desenhadas, novelas gráficas, contos, poesia e infantojuvenil", como destacara anteriormente Sara Machado.