PR condecora António Chainho com grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou na terça-feira o guitarrista e compositor, António Chainho, com grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, segundo uma nota publicada no `site` da Presidência.