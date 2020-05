PR de Cabo Verde diz que deixa legado "de imenso valor" para as novas gerações

"Membro da Academia Cabo-verdiana de Letras, da Associação Cabo-verdiana de Escritores e do Pen Club de Cabo Verde, músico e compositor admirado pelos seus pares, Kaká Barbosa deixa um legado de imenso valor para as novas gerações", considerou Jorge Carlos Fonseca.

Numa nota de pesar à família, o chefe de Estado cabo-verdiano referiu que foi "com profundo pesar" que recebeu a notícia do desaparecimento físico do compositor, cantor e escritor.

"Uma grande perda para a família, para os amigos e para a música e a cultura do nosso país", salientou Jorge Carlos Fonseca, lembrando que Kaká Barbosa destacou-se, igualmente, como um dos fundadores do movimento sindical no país.

O Presidente referiu ainda que, "mais tarde, já como deputado nacional, pôde dar o seu contributo, seguindo as suas ideias, em duas legislaturas. Mas foi sobretudo na música, na poesia em língua crioula e na prosa que Kaká Barbosa marcou indelevelmente o seu percurso".

"É como trovador, intérprete das ansiedades e da vida quotidiana do seu povo, que a sua marca é mais forte. Nas melodias, nas mornas, num sincretismo de estilos que atravessa a música de Cabo Verde. Igualmente nos poemas, que demonstram toda a riqueza lírica do crioulo e que Kaká elevou a um patamar novo, incutindo, também, nelas um sentido crítico e de intervenção social", completou Jorge Carlos Fonseca na nota enviada à família do malogrado.

O chefe de Estado cabo-verdiano referiu ainda que Kaká Barbosa destacou-se na prosa em língua portuguesa, "recuperando um tempo antigo, em memórias, relatos, contos, fazendo a ponte entre gerações e que espelham o interior do país e a cultura mais profunda, mais tradicional, que conheceu na sua juventude".

Carlos Alberto Lopes Barbosa, mais conhecido por Kaká Barbosa, faleceu na sexta-feira, no dia em que completava 73 anos de idade, após 48 horas internado no Hospital Agostinho Neto, na Praia.

Intérprete, compositor e escritor cabo-verdiano, nasceu em São Vicente, mas viveu a maior parte da sua vida na ilha de Santiago.

Foi galardoado com a Medalha de Mérito por ocasião do 30.º Aniversário da Independência de Cabo Verde, pelo então primeiro-ministro, José Maria Neves, e com a 1.ª Classe da Medalha do Vulcão, pelo então Presidente da República, Pedro Pires.

Em fevereiro, durante o seu XVI Congresso, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), de que era militante, aprovou o hino do partido, com letra e música da autoria de Kaká Barbosa.

No ano passado, foi homenageado na sétima edição do festival internacional Grito Rock, realizado na cidade da Praia.

Em fevereiro último, Kaká Barbosa foi homenageado numa gala na cidade da Praia pela SOCA, que já tem também pronta uma revista, com textos sobre o seu percurso e obra, tanto como músico, como escritor.

Em declarações à Lusa, o presidente da SOCA, Daniel Spínola, disse que o lançamento da revista deverá acontecer em finais de maio, ou em junho, depois do período de emergência no país, por causa do novo coronavírus, e vai ser agora uma homenagem póstuma.