PR entrega prémios literário Fernando Namora e Vasco Graça Moura

12 Out, 2017 | Cultura

A cerimónia de entrega, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa está agendada para as 18:00, no Auditório do Casino Estoril, nos arredores de Lisboa.

Na segunda edição do Prémio Vasco Graça Moura, o júri distinguiu, "por unanimidade", o jornalista, poeta e jurista José Carlos Vasconcelos, diretor do quinzenário JL -- Jornal de Letras, Artes e Ideias.

O galardão, com o valor pecuniário de 40.000 euros, foi instituído pela Estoril Sol, em parceria com a editora Babel.

Na ata, o júri, que foi presidido por Guilherme d`Oliveira Martins, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, refere que José Carlos Vasconcelos recolheu a unanimidade por ser uma "personalidade que se tem afirmado em todos os domínios em que tem exercido atividade como das figuras mais marcantes da vida portuguesa nos dias de hoje".

A biografia de José Carlos Vasconcelos "ilustra bem o papel muito relevante que sempre desempenhou e desempenha -- como advogado e homem de leis, como poeta e escritor, como jornalista e interveniente ativo na valorização da língua, da literatura, das artes e ideia", lê-se na ata.

O romance "Flores" valeu a Afonso Cruz o Prémio Literário Fernando Namora, na nesta sua 19.ª edição, patrocinado pela Estoril Sol.

Na ata, o júri, que foi também presidido por Oliveira Martins, destacou "a elevada qualidade estética" do romance, referindo ainda "o domínio da linguagem de ficção, a capacidade de construção de uma história e das suas personagens, sabendo lidar com a introdução do aleatório numa estrutura bem montada".

Os jurados salientaram o "registo lírico de apreensão do real", aliando "a cultura clássica a referências correntes -- através de uma assinalável compreensão do quotidiano e da sua riqueza multifacetada".