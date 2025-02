PR evoca lugar único da escritora nas letras, no feminismo e jornalismo

Marcelo Rebelo de Sousa recordou, numa nota publicada no `site` da Presidência, a obra "Novas Cartas Portugueses" (1973), de que foi coautora com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, que lhe granjeou o lugar de única escritora viva a figurar num "livro recente sobre o cânone literário português".

Essa obra, que partiu das "Cartas Portuguesas" atribuídas a Mariana Alcoforado, faz "um retrato sociologicamente cru e linguisticamente inventivo da condição feminina nos anos finais da ditadura", valendo às autoras a perseguição judicial, mas também "vasta repercussão internacional".

"A partir daí o nome de Maria Teresa Horta ficou associado como poucos à militância feminista, tanto no domínio político-social como no literário, bem como à polémica desassombrada e à franqueza erótica. Poeticamente, esteve ligada à contenção afirmativa da Poesia 61, que depois prolongou por outros caminhos; na ficção, uma das suas obras com mais impacto foi a biografia romanceada da Marquesa de Alorna, de quem era descendente", recordou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda o ativismo de Maria Teresa Horta no jornalismo, no âmbito do qual "dirigiu o suplemento cultural de A Capital, foi chefe de redação da revista Mulheres e colaborou com os principais jornais portugueses".

Maria Teresa Horta, que o Presidente da República classificou como "uma inspiração e um exemplo", foi agraciada com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade em 2024.

A escritora, poeta e jornalista Maria Teresa Horta, a última das "Três Marias", que afrontou o Estado Novo e se afirmou como expoente do feminismo em Portugal, na vida e na literatura, morreu hoje aos 87 anos.