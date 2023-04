Praia volta a mergulhar na música no regresso do AME e do Kriol Jazz Festival

Alfredo Caxaj, natural da Guatemala e que vive no Canadá, é um músico e produtor de festivais e concertos, e já é figura assídua do Atlantic Music Expo (AME) e do Kriol Jazz Festival.

Já assistiu a seis edições de cada um dos dois eventos, com presença garantida sempre em frente aos palcos montados no Plateau, centro histórico da Praia, dançando e cantando como se não houvesse amanhã, mas não esperava era uma paragem por três anos por causa da pandemia de covid-19.

"Estava muito triste, foram momentos muito difíceis", recordou à Lusa o produtor, após assistir a um `showcase` de um grupo de batucadeiras de Cabo Verde no Palácio da Cultura Ildo Lobo, o "coração do AME", a maior feira de música do arquipélago, cuja nona edição termina hoje.

O AME reúne centenas de participantes, desde artistas, músicos, produtores, empresários, jornalistas, diretores de festivais, agentes, para mostrarem os seus trabalhos e refletirem sobre o mercado da música nacional e internacional.

Trata-se da maior feira de música de Cabo Verde, lançada em 2013 pelo Ministério da Cultura e assumida em 2018 pela Associação Cabo Verde Cultural (ACVC), e que nas oito edições anteriores recebeu 3.300 delegados de 55 países, realizou 60 conferências e `workshops`, 230 espetáculos com 730 artistas de 30 países.

O AME termina na mesma noite em que arranca o Kriol Jazz Festival (KJF), considerado um dos melhores festivais de jazz do mundo e um dos mais emblemáticos do continente africano, e que já vai na sua 12.ª edição.

O produtor guatemalteco, que já tem os dois eventos no seu calendário anual, revelou que foi a partir deles que levou músicos cabo-verdianos a outros países, nomeadamente ao Canadá, como Tcheka, que vai atuar no KJF, Lura, Sara Tavares ou Neusa de Pina.

Por isso, não tem dúvidas que, apesar de Cabo Verde ser um mercado pequeno, tem uma expressão musical "maravilhosa", rica em vários ritmos como morna, coladeira, batuco ou funaná, aos quais aproveita todos os momentos para dar um passo de dança.

"Cabo Verde é um mercado muito bonito, pequeno, íntimo, onde conheces todo o mundo e sentes-te em família", analisou o músico, entre um cumprimento a um colega ou amigo, em eventos que servem também como ponto de encontro e reencontro.

O produtor destacou ainda a importância do KJF, palco para grandes músicos internacionais, muitos dos quais só conseguiu assistir em Cabo Verde. "Acho que AME e KJF é um casamento perfeito e dois eventos importantes para a divulgação da cultura cabo-verdiana".

Rubia Salgado, brasileira, e Gergana Mineva, búlgara, vivem na Áustria e em 2019 "descobriram" a "vibe" do AME e do KJF e regressam à capital do país quatro anos depois para "matar saudades" dos maiores eventos internacionais da música do país.

"Não sei como tudo acontece a nível de organização e financiamento, mas são eventos espetaculares, sempre com muitas surpresas", salientou à Lusa Rubia Salgado, enquanto procura algum "souvenir" nos `stands` montados na Praça Alexandre Albuquerque no âmbito do AME.

Após também assistir ao `showcase` das batucadeiras, a brasileira, que já esteve em outras ilhas, elogiou a tenacidade do "povo sofrido" de Cabo Verde, que mesmo assim, transmite muita alegria e tem uma rica expressão cultural.

"Gosto muito da morabeza [a arte de bem receber], é um povo muito recetivo, muito simpático, muito comunicativo", analisou ainda a espetadora, que promete regressar aos eventos, mas vai avisando que é tudo muito caro, especialmente as passagens de avião.

"Se tivesse dinheiro, vinha todos os anos", brincou Rubia, para quem a feira e o festival são muito importantes para a política cultural de Cabo Verde, em especial para os músicos e artistas, que viram todos os espetáculos cancelados durante a pandemia de covid-19.

E já que estão na Praia, as duas amigas prometem assistir à maioria dos muitos espetáculos que até sábado voltam a colocar a capital de Cabo Verde a respirar música de vários cantos do mundo.

"É impressionante, são artistas excecionais", descreveu Gergana, que gosta dos momentos de partilha, de comunhão e a alegria estampada no rosto das pessoas, numa semana em que a capital de Cabo Verde respira música e atrai centenas de turistas.

A música voltou a ecoar no Plateau, mas a turista búlgara não esquece a falta que teve deste tipo de eventos, até porque pararam após a primeira edição a que assistiu, mas notou que quem sofreu mais foram os músicos e os artistas.

"É difícil entrar em vários mercados, como os europeus, e esses festivais têm essa função", explicou a búlgara, que já está "mergulhada" no clima criado à volta dos dois eventos, e prometeu regressar sempre que puder a Cabo Verde para cantar e dançar ao som da boa música.

Quem também já tinha saudades do KJF é Ana Monteiro, natural do bairro de Achada Mato, na Praia, e que há 18 anos vende doces e salgados na Pracinha da Escola Grande, onde é montado o palco do evento, que todos os anos atrai milhares de pessoas.

A vendedora assistiu ao "nascimento" do festival, em 2009, e durante os próximos três dias espera aumentar as vendas de mancara, pipocas, chupetas, bolachas, enquanto decorrem os `shows` do KJF.

Além de fazer negócios, a vendedora também aproveita para apreciar "música diferente" e de outros países, que não está acostumada a ouvir no dia-a-dia.

Pelo palco do KJF vão passar 10 artistas e grupos de oito países, incluindo Cabo Verde, nomeadamente a Orquestra Baobab (Senegal), Pamela Bagadjogo (Gabão), Roosevelt Collier (Estados Unidos da América), Luedji Luna (Brasil), Bamba Wassoulou (Mali), Lucibela e Tcheka (Cabo Verde), Dee Dee Bridgewater (EUA), Asa (Nigéria) e Doctor Prats (Espanha).

Em 2014, foi nomeado pela revista Songlines como um dos melhores 25 festivais do mundo, e já é parte do calendário cultural e turístico da cidade da Praia e de Cabo Verde, tendo colocado o país na rota da `world music`.