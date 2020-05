Praias do Funchal reabrem a partir de sexta-feira sob "apertadas medidas de segurança" - Câmara

"Os complexos balneares vão funcionar sob apertadas medidas de segurança, nomeadamente aquelas que já foram definidas pela Autoridade de Saúde, e que estarão patentes à entrada de todos os complexos", indicou a Câmara Municipal do Funchal numa informação escrita enviada à agência Lusa.

Na nota, o gabinete da presidência do município funchalense realçou que "os trabalhos de adaptação dos espaços às exigências sanitárias decorrem neste momento, com a prontidão exigida".

O principal município da Madeira destaca que "esta sexta-feira reabrem os complexos balneares do Lido e da Barreirinha".

No sábado, será a vez das estruturas da Ponta Gorda e da Doca do Cavacas, "que terão abertas as respetivas piscinas naturais renovadas pela ação do mar, conforme determinado pela Autoridade de Saúde".

Quanto "às piscinas dos restantes complexos, estarão encerradas", indicou a autarquia, adiantando que "em todos os espaços estarão definidas zonas distintas para a entrada e para a saída".

Nestes espaços vão ser igualmente "colocadas as devidas proteções nas bilheteiras e sinalização para assegurar distanciamento social", além de serem instalados dispensadores de desinfetante nos locais de maior passagem.

Os utentes são obrigados "respeitarem o distanciamento social exigido e ao uso de máscara aquando da deslocação a áreas de serviço e sanitários", acrescentou.

De acordo com as indicações da Autoridade de Saúde, os espaços terão lotações reduzidas, de acordo com a sua dimensão.

"Assim sendo, no Lido e na Ponta Gorda, a lotação permitida será de cerca de 1.000 pessoas, na Barreirinha de 450 e na Doca do Cavacas de 250 pessoas", disse a autarquia.

Em termos de horários de funcionamento, os complexos vão funcionar em dois turnos, o primeiro entre as 09:00 e as 13:00 e o segundo das 15:00 às 19:00.

Das 13:00 às 15:00 será "tempo de intervalo para almoço" destinado à desinfeção dos complexos.

Com esta medida "promove-se a rotatividade de utentes que foi solicitada às entidades gestoras, com o encerramento para limpeza durante as horas de maior calor".

O encerramento dos complexos balneares ocorreu por imposição do Governo Regional da Madeira desde o início do confinamento, devido à pandemia da covid-19.

A reabertura dos complexos da região e das praias, além dos estabelecimentos de restauração são temas que estiveram em discussão na reunião semanal do Conselho do Governo Regional.

No Porto Santo, a praia de areia fina, com uma extensão de nove quilómetros já está aberta desde o passado domingo por decisão do executivo madeirense.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.184 pessoas das 28.319 confirmadas como infetadas, e há 3.198 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O Instituto da Administração de Saúde da Madeira reportou que nos últimos dias a região tem mantido o mesmo número de infetados, 90 casos.