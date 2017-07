Prática fotográfica de Fernando Guerra na arquitetura revelada ao "raio-x" no CCB

Lusa 06 Jul, 2017, 18:53 | Cultura

De acordo com o Centro Cultural de Belém (CCB), a exposição intitula-se "Fernando Guerra - Raio X de uma prática fotográfica", e será inaugurada nesse dia, às 19:00, na Garagem Sul - Exposições de Arquitetura.

Com curadoria de Luís Santiago Baptista e do fotógrafo Fernando Guerra, a exposição apresenta uma prática fotográfica que responde à evolução técnica do campo da fotografia nas últimas décadas, marcada essencialmente pela afirmação dos novos meios digitais.

Esta exposic¸a~o "apresenta o trabalho autoral de Fernando Guerra atravessado por uma cartografia da atividade do escrito´rio FG+SG, convocando o seu arquivo de imagens e evidenciando os seus processos de produça~o", refere um comunicado do CCB.

"Mostrando a obra fotográfica e os seus modos de fazer, a prática de Fernando Guerra é assim exposta como que submetida a um Raio X", reforça o comunicado do CCB.

Fernando Guerra tem acompanhado a produc¸a~o arquitetónica contemporânea e as suas reportagens fotogra´ficas são habitualmente difundidas a uma escala global, através da plataforma virtual "Últimas Reportagens", que "constituem um ponto de vista privilegiado sobre a arquitetura de hoje".

Após terminar a licenciatura em Arquitetura, Fernando Guerra foi trabalhar para um atelier em Macau e, sempre que podia, saía com uma câmara Leica, em busca de imagens das pessoas e do seu quotidinao.

Regressado a Portugal em 1998, foi desafiado pelo irmão e também arquiteto Sérgio Guerra, e começou a fotografar arquitetura, fundando ambos a empresa FG+SG, que tem hoje uma prática fotográfica premiada e reconhecida internacionalmente, na área da arquitetura.

No ano passado, Fernando Guerra venceu o Prémio do Público da plataforma norte-americana `online` Architizer A+, especializada em arquitetura, com as imagens da sede do Parque Natural da Ilha do Fogo, em Cabo Verde.

Em 2015, foi o vencedor da edição do prémio de fotografia Arcaid Images.

A dupla Fernando e Sérgio Guerra (FG+SG) tem trabalhado com arquitetos como Álvaro Siza Vieira, Manuel Mateus, Manuel Graça Dias, Gonçalo Byrne e João Luís Carrilho da Graça, Márcio Kogan, Isay Weifeld, Arthur Casas, Pei Cobb Freed.

Era também um colaborador regular da arquiteta de origem iraquiana Zaha Hadid, que morreu em 2016.