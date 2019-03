Prémio de fotografia Estação Imagem recebe candidaturas até 15 de abril

Lusa11 Mar, 2019, 19:34 | Cultura

No ano em que assinala a sua 10.ª edição, o júri do Prémio Estação Imagem vai ser composto pela vencedora do Visa D`Or (prémio de fotojornalismo) 2018, Véronique de Viguerie, pelo fotógrafo George Steinmetz, que trabalha para a National Geographic e para a Geo, e o diretor do Bronx Documentary Center, Michael Kamber, além de Stéphane Arnaud, que preside ao júri, anunciou hoje a organização do festival, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

As inscrições para o concurso devem ser apresentadas de 15 de março a 15 de abril (através do sítio www.estacao-imagem.com), sendo admitidos trabalhos de fotojornalistas de Portugal, dos países africanos de língua oficial portuguesa e da Galiza, assim como de estrangeiros aí residentes e estudantes de fotografia.

No total, há nove categorias a concurso: Notícias, Assuntos Contemporâneos, Vida Quotidiana, Desporto, Arte e Espectáculos, Ambiente, Série de Retratos, Fotografia do Ano e Prémio Europa (Património Cultural Europeu é o tema para esta edição).

O prémio, que distingue trabalhos na área do fotojornalismo, volta a decorrer, pela segunda vez consecutiva, em Coimbra, tendo a Câmara Municipal como entidade coorganizadora.

O festival do Prémio Estação Imagem vai realizar-se de 23 de abril a 21 de junho, contando com exposições, conferências e oficinas.

"Além do júri do concurso, que traz de novo até à cidade algumas das figuras de proa da cena mundial do fotojornalismo", haverá também conferências de João Silva, do jornal The New York Times, e de Catalina Martin-Chico, que está duplamente nomeada para os World Press Photo deste ano, salienta a organização do Prémio Estação Imagem.

O programa vai incluir oito grandes exposições de fotojornalismo, duas delas de fotojornalistas portugueses, bem como três oficinas destinadas a fotojornalistas e estudantes de fotografia.

"Distribuídas pelos espaços Sala da Cidade, Convento São Francisco, Casa Municipal da Cultura, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Museu Nacional de Machado de Castro, Centro Cultural Penedo da Saudade e Teatro Académico de Gil Vicente, as exposições vão ter visitas guiadas pelos autores entre os dias 25 e 27 de abril", acrescenta a organização.

O anúncio dos vencedores do concurso vai decorrer a 27 de abril, no Convento São Francisco.