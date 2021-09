Prémio Goncourt revela os primeiros 16 nomeados

O júri do Prémio Goncourt revelou a primeira seleção de candidatos a suceder a Hervé Le Tellier, que venceu a edição anterior com o romance "Anomalia".

David Diop, vencedor do Booker Internacional com "De noite todo o sangue é negro", editado em Portugal pela Relógio d`Água, está agora na corrida para o Goncourt com um novo romance, intitulado "La porte du voyage sans retour", uma história de aventura e de amor louco, para denunciar a escravatura que a Europa ainda praticava há 250 anos.

A romancista e dramaturga Christine Angot, de quem foi publicado em Portugal "O incesto", pela Editorial Notícias, também está entre os primeiros finalistas ao galardão, com o romance "Le Voyage dans l`Est".

Com livros também publicados em Portugal -- "Doces aromas" (Asa) e "Não te amo, Paulus" (Âmbar) --, Agnés Desarthe candidata-se agora ao galardão das letras francesas com "L`éternel fiancé", assim como a escritora Clara Dupont-Monod, autora de "A loucura do rei Marco" (Difel), que concorre com o livro "S`adapter".

Entre os nomeados encontram-se alguns repetentes, como é o caso de Sorj Chalandon, que foi finalista do Goncourt em 2011 com "Retour à Killybegs", e que agora foi selecionado pelo romance "Enfant de salaud", e Philippe Jaenada, que em 2017 esteve nomeado para o Goncourt com "La Serpe", que acabou por ganhar o prémio Femina, e que desta vez foi nomeado com o romance "Au printemps des monstres".

"La carte postale", de Anne Berest, "Milwaukee Blues", de Louis-Philippe Dalembert, "Parle tout bas", de Elsa Fottorino, "S`il n`en reste qu`une", de Patrice Franceschi, e "Soleil amer", de Lilia Hassaine, são outros nomeados para a "lista longa" do Prémio Gouncourt.

A lista fica completa com "Les enfants de Cadillac", de François Noudelmann, "Feu", de Maria Pourchet, "Le voyant d`Étampes", de Abel Quentin, "La plus secrète mémoire des hommes", de Mohamed Mbougar Sarr, e "La fille qu`on appelle", de Tanguy Viel.

Esta lista conhecerá mais duas etapas de seleção no processo de eleição, a decorrer nos dias nos dias 05 e 26 de outubro.

O vencedor, definido por maioria absoluta, será anunciado no dia 03 de novembro.

Historicamente, o Prémio Goncourt, um dos mais importantes para a literatura em língua francesa, traduz-se apenas num cheque no valor simbólico de 10 euros, entregue ao laureado, mas a sua atribuição provoca desde logo o aumento das vendas e assegura a tradução e edição a nível internacional, segundo o `site` da Academia.

Desde a sua criação, em 1903, o Goncourt distinguiu escritores como Marcel Proust, Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Romain Gary, Patrick Modiano, Marguerite Duras, Tahar Ben Jelloun, Érik Orsenna, Amin Maalouf, Jonathan Littell, Mathias Énard e Leila Slimani.

No passado mês de maio, a Academia Goncourt atribuiu os habituais "prémios de primavera".

O Goncourt Revelação foi atribuído a Emilienne Malfatto, pelo seu primeiro romance, "Que sur toi se lamente le Tigre", que mergulha no coração da tragédia de um crime de honra numa família iraquiana: uma jovem grávida e não casada está condenada à morte pelo irmão, para salvar a honra da família.

O Goncourt Biografia distinguiu Pauline Dreyfus, pela obra "Paul Morand", sobre a escritora Edmonde Charles-Roux; o Goncourt do Conto foi para Shmuel T. Meyer, por "Et la guerre est finie..."; o Goncourt de Poesia foi entregue ao poeta Jacques Roubaud, pelo conjunto da sua obra.