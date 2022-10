Prémio Leya. Celso José da Costa acredita que distinção ainda vai abrir muitas portas

Foi às primeiras horas do dia que Celso José da Costa recebeu uma chamada de Portugal, uma chamada em jeito de despertador com a notícia da vitória do Prémio Leya, pelo romance "A Arte de Driblar Destinos".



Em conversa com a jornalista Rita Soares, o escritor, que é também matemático, conta a história do romance, agora premiado.



Celso José da Costa começa por dizer que acredita que esta distinção ainda vai abrir muitas portas.