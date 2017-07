Prémio Lux de Cinema anuncia filmes finalistas

Lusa 25 Jul, 2017, 17:27 | Cultura

Esta é a 11.ª edição de um prémio criado pelo Parlamento Europeu para distinguir o cinema que se produz na Europa. Os três filmes finalistas serão exibidos este ano em todos os países da União Europeia, chegando a Portugal em novembro.

"Sámi Blood", exibido no ano passado no festival de Veneza e que soma mais de uma dezena de prémios, é a primeira longa-metragem da realizadora sueca Amanda Kernell e "conta a história de uma jovem da comunidade Sámi, no norte da Suécia, que sonha com uma vida diferente".

Do argumentista e realizador marroquino Robin Campillo foi selecionado "BPM - 120 battements par minute", terceira longa-metragem e que versa sobre a luta contra a indiferença perante quem tem o vírus HIV.

A lista de finalistas completa-se com "Western", da realizadora alemã Valeska Grisebach, que passou este ano no festival de Cannes. É uma ficção sobre integração, a partir da história de trabalhadores alemães numa central hidroelétrica na Bulgária.

O filme vencedor do Prémio Lux será anunciado a 15 de novembro, em Estrasburgo.

Os três filmes finalistas foram anunciados hoje, em Roma, pelo Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

O Prémio LUX do Parlamento Europeu foi criado em 2007 para distinguir filmes sobre a identidade e a diversidade cultural na Europa.

"Do outro lado", de Fatih Akin, "Ida", de Pawel Pawlikowski, e "Toni Erdmann", de Maren Ade, são alguns dos filmes premiados em anos anteriores.