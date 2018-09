Prémio Nacional de Ilustração entregue a Madalena Matoso por "Não é nada difícil"

Lusa29 Set, 2018, 10:26 | Cultura

Madalena Matoso foi distinguida pelo livro "Não é nada difícil", na 22.ª edição do prémio, anunciada em julho pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e a entrega do galardão é feita hoje à tarde, a partir das 18:00, na Galeria Nova Ogiva de Óbidos, numa sessão com o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

O prémio distingue o conjunto de ilustrações do livro "Não é nada difícil", também com texto de Madalena Matoso, que esteve em destaque na feira de negócio livreiro de Nova Iorque, em maio, reconhecido como uma das 30 melhores obras visuais e de ilustração de todo o mundo.

No livro, editado no ano passado pela Planeta Tangerina, a ilustradora desenvolve a narrativa à medida que o leitor ultrapassa labirintos ilustrados.

"Não é nada difícil", de Madalena Matoso, "exibe uma coerência organizada numa arquitetura labiríntica quase abstrata sem, no entanto, ousar criar o caos", declarou o júri do prémio.

Esta foi a segunda vez que Madalena Matoso venceu o Prémio Nacional de Ilustração, depois de, em 2008, ter recebido o galardão pelas ilustrações do livro "Charada da Bicharada", de Alice Vieira.

O júri do prémio atribuiu ainda duas menções especiais, uma "a Abigail Ascenso pelas ilustrações da obra `A Noite`, com texto de Manuel António Pina, publicada pela Assírio & Alvim", e a outra "a Joana Estrela, pelas ilustrações da obra `A Rainha da Noite` (texto da própria), publicada pela Planeta Tangerina".

As menções honrosas são também entregues hoje, em Óbidos.

O júri da 22.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração foi constituído por Maria Adriana Baptista, investigadora e docente da Escola Superior de Media e Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto, Jorge Silva, designer e investigador na área da ilustração, autor do blogue Almanaque Silva, e Ana Castro, técnica superior da DGLAB.

O valor monetário do Prémio Nacional de Ilustração foi este ano duplicado, de cinco para dez mil euros.

Este ano, o Ministério da Cultura decidiu rever o regulamento do Prémio Nacional de Ilustração, criado há mais de 20 anos, para responder ao "grande salto qualitativo na edição de livros ilustrados" em Portugal, como se lê no despacho publicado em dezembro, em Diário da República.

A PIM -- Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo é uma das 13 exposições do Folio - Festival Internacional Literário de Óbidos.

"Hilda Hilst -- Fotografias de Fernando Lemos", "Palabra de Honor -- Retratos a Lápis dos Poetas da coleção", do Instituto Cervantes, de Espanha, "Retratos de escritores: 1970 -- 2018", de Alfredo Cunha, "O potencial económico da língua portuguesa", "Breviário Mediterrânico" e "A língua Polaca" são outras das mostras que Óbidos acolhe durante o festival.

Exposições de alunos da Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, "Depois do Folio -- Livro livre 2017", "Abaeté", uma vídeo-instalação de Cláudia Dowek, e as ilustrações de Nuno Saraiva, que compõem "Moléstias, Embustes e Pontinhos Amantes", completam as propostas.

Dividido em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Boémia), o festival decorre até 07 de outubro, com 831 horas de programação que envolvem 554 participantes diretos, entre autores, pensadores, artistas e criativos, num programa com mais de 185 atividades.