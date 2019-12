Prémio Pessoa. Júri destaca carreira excecional de Tiago Rodrigues nas artes performativas

Tiago Rodrigues é o vencedor do Prémio Pessoa 2019. Ator, encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues foi escolhido pelo júri pela carreira excepcional que desenvolveu em Portugal e no estrangeiro.