Prémio Revelaçao D. Maria II é "uma grande felicidade, uma notícia avassaladora" - premiado

"É uma grande felicidade, é um elogio glorificado, é assim uma notícia avassaladora em muitos sentidos", disse Marco Mendonça à agência Lusa a propósito da conquista do galardão.

O vencedor do prémio foi anunciado hoje, numa pequena cerimónia realizada no Teatro Variedades, momentos antes da estreia de "O Nariz de Cleópatra, pois claro!", um espetáculo dirigido por Cristina Carvalhal, coproduzido pela sua companhia, Causas Comuns, e pelo TNDM.

O ator, dramaturgo e encenador vê a distinção "como uma garantia de que há pessoas atentas e há um reconhecimento" do seu trabalho, assim como do trabalho realizado pelas pessoas que o têm acompanhado nos projetos.

"É importante saber que existem grupos de pessoas - de pares acima de tudo. Isso é muito importante também; estão atentos a artistas, a pessoas que criam e que desafiam as probabilidades", acrescentou Marco Mendonça.

Nascido em Moçambique, em 1995, a residir em Lisboa desde 2007, Marco Mendonça destacou ainda o júri que o elegeu, cuja composição integra pessoas que muito respeita e admira e que, de certa forma, "também desafiaram as probabilidades de sucesso na altura em que começaram".

Licenciado em Teatro, no ramo de atores, pela Escola Superior de Teatro e Cinema, Marco Mendonça começou a trabalhar como profissional, em 2014, com a companhia Os Possessos.

Em 2015, quando "Tiago Rodrigues dava os primeiros passos na direção artística do D. Maria II [desde 2014]", foi convidado por este a fazer um estágio no Nacional, trabalhando também com outros criadores como João Pedro Vaz, Faustin Linyekula, Paula Diogo, Catarina Requeijo e a companhia Formiga Atómica.

Com João Pedro Leal e Eduardo Molina criou "Parlamento Elefante", projeto que venceu a edição de 2019 da Bolsa Amélia Rey Colaço, e "Cordyceps" (2021), peça apoiada pela Rede 5 Sentidos, ambas iniciativas do TNDM.

Em 2015, interpretou para os Artistas Unidos, no antigo Teatro da Politécnica, a peça "Os acontecimentos", de David Greig, com encenação de António Simão, e, sete anos mais tarde, esteve em "Taco a taco", de Kieran Hurley e Gary McNair, numa encenação de Pedro Carraca.

"Blackface" (2023) é a primeira criação própria do ator, seguindo-se "Reparations Baby!", estreada em junho último. Os dois trabalhos abordam temas "que merecem ser debatidos como o racismo ou a reparação histórica", afirmou.

"Não são ideias que surgem de um espaço puramente imaginativo e romântico ou o que lhe queiramos chamar. São coisas que crio muito baseadas na realidade que vivi e na realidade que pessoas próximas de mim vivem também", enfatizou.

Sobre as criações próprias, Marco Mendonça indicou terem surgido "de um grande sentimento de emergência, de uma necessidade muito forte de colocar em cena temas" que sente que "merecem ser debatidos".

"Assuntos que gerem muita polarização quando são expostos nos meios de comunicação, assim em contexto público", e o ator entende "que essa polarização, muitas vezes, inviabiliza o diálogo mesmo antes dele poder começar sequer".

Além de trabalho em cinema e televisão com criadores portugueses, Marco Mendonça também faz parte do elenco da peça de Tiago Rodrigues "Catarina e a beleza de matar fascistas", em digressão internacional desde 2020.

Marco Mendonça sublinhou o "significado especial" de receber este prémio, considerando-o "um dos momentos `full circle`", pois foi "há exatamente 10 anos" que entrou para o D. Maria II como estagiário.

"Na altura em que Tiago Rodrigues começava a sua jornada como diretor artístico", a quem tem "muito a agradecer" por lhe "ter permitido essa porta grande de entrada no mercado de trabalho", sublinho Marco Mendonça, recordando que logo nessa primeira temporada "teve a oportunidade de trabalhar com pessoas e projetos incríveis".

O ator agradeceu ainda a todos com quem se cruzou nestes 10 anos. "Que me ensinaram muito e continuam a ensinar".

Questionado sobre o que tenciona fazer com os 5.000 euros que o prémio contempla, Marco Mendonça respondeu que vai "guardá-los".

"Vou poupar dinheiro, porque com a precariedade deste meio também é preciso".

Questionado pela Lusa se tem algum projeto próprio para o futuro imediato, Marco Mendonça disse ter "ideias". De momento, apenas "em fase de pesquisa, muito embrionárias ainda", sem título nem sinopse, concluiu.