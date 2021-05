Prémio revelação será usado por Mário Coelho em espetáculo sobre "Virgens Suicidas"

"Estes 5.000 euros vão ser para um projeto que irei desenvolver para o próximo ano, que será uma nova criação em teatro e que já começa a ter uma equipa bastante extensa, mas que ainda não tem qualquer tipo de apoio, ou fonte financeira ou coprodutor", disse à Lusa Mário Coelho, a propósito da atribuição do II Prémio Revelação Ageas D. Maria II, anunciado hoje na sala Garrett, deste teatro nacional, em Lisboa.

Destinado a reconhecer e promover talentos emergentes, com idades até 30 anos, nas várias áreas ligadas ao teatro, cujos trabalhos se tenham destacado no ano anterior, este galardão, de caráter anual, resulta de uma parceria do Teatro Nacional D. Maria II e do grupo segurador, e tem um valor pecuniário de 5.000 euros.

"É uma forma de salvaguardar que, pelo menos, existe algo e que - mesmo que não seja totalmente o que espero vir a pagar à equipa - de alguma forma já consigo pagar pelo trabalho das pessoas, o que para mim é importante, embora nem sempre seja possível", afirmou o ator, confessando que até ao ano passado, nunca tinha tido qualquer apoio.

Sobre o projeto "Lisbon Sisters", que se estreará em setembro no CCB, trata-se de uma parte do romance "Virgens Suicidas", de Jeffrey Eugenides, adaptado ao cinema, no anos 1990, por Sofia Coppola.

No fundo, o espetáculo "pretende desenvolver algo que é mencionado no livro mas que não é totalmente desenvolvido", que é o episódio das irmãs, que "num dado momento ficam trancadas num quarto, devido a alguns acontecimentos", revelou.

"O livro fala sobre cinco irmãs que acabam por ficar trancadas, confinadas no seu próprio quarto. Só que, no livro e no filme, tudo isto é relatado através dos vizinhos, nós nunca temos acesso a um discurso direto das irmãs, e o que o espetáculo pretende desenvolver, de forma autónoma, é (...) um discurso na primeira pessoa, das irmãs e daquilo que poderão ter sido aqueles dias - que na verdade é um ano, [durante o qual] estiveram trancadas no quarto e que culmina, no livro, num suicídio (...). Aqui, no espetáculo, culminará noutra situação igualmente trágica, mas que não será um suicídio", adiantou.

Antes disso, Mário Coelho vai estrear outra criação original, na qual participará também como ator, que se chama "I`m still excited -- Parte 2", que será em julho, na Rua das Gaivotas 6.

Trata-se de uma sequela, a continuação de um trabalho iniciado em 2018, chamado "I`m still excited", que contará também com a participação de Rita Rocha Silva, que tem estado muito presente no trabalho do ator e criador.

Ator, encenador, dramaturgo e também produtor dos seus próprios espetáculos, Mário Coelho, nascido em Lisboa em 1994, move-se pelo panorama independente da cidade, motivado pela vontade de encontrar um lugar onde se possa expressar livremente.

Foi o sonho de ser realizador de cinema que o levou a desenvolver um gosto pela representação e pelo teatro, bem como a ingressar na Escola Superior de Teatro e Cinema, em 2012, tendo estreado a sua primeira criação, "é possível respirar debaixo de água", em 2015, na galeria Manteigaria Lisboa e, desde aí, encenou já seis criações próprias.