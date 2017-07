Prémios Internacionais Terras Sem Sombra entregues em Sines

Lusa 01 Jul, 2017, 09:23 | Cultura

A cerimónia de entrega dos prémios, que distingue personalidades ou entidades que se tenham evidenciado nas áreas da Música, da Defesa do Património Cultural e na da Salvaguarda da Biodiversidade, é presidida pelo conde de Ripalda, Amalio de Marichalar, presidente do Forum Soria 21, e realiza-se às 17:30 no auditório da Administração do Porto de Sines.

Na cerimónia é homenageada a memória de Alberto Zedda, num concerto em que atuam a sua neta, a pianista Valentina Kaufman Zedda, e o Coro Juvenil de Lisboa.

Valentina Kaufman Zedda, de 16 anos, iniciou os estudos de piano em Nova Iorque e prosseguiu-os em Itália, na Accademia Pianistica Internazionale, de Imola, e no Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, de Milão. Aperfeiçoa atualmente a formação em Lugano, no Conservatorio della Svizzera Italiana, sob a direcção de Anna Kravtchenko.

O Coro Juvenil de Lisboa é residente no Teatro Nacional de São Carlos, com o qual tem colaborado desde a sua formação, em 2011, dirigido pelo maestro Nuno Margarido Lopes, e tem atuado com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Sinfónica Portuguesa e com solistas como a soprano Elisabete Matos, o barítono Juan Pons e o tenor Aquiles Machado.

Na área da Música é distinguido, a título póstumo, o maestro italiano Alberto Zedda, falecido a 06 de março último, aos 89 anos, que se destacou como diretor de orquestra e musicólogo, pela interpretação do repertório italiano do século XIX, em particular de Gioachino Rossini, segundo o júri.

O maestro dirigiu, no Festival Terras sem Sombra, em abril do ano passado, uma versão da "Petite Messe Solennelle", de Rossini, na igreja matriz de Santiago do Cacém, no Baixo Alentejo.

"Cultíssimo e de talante humanista, o maestro italiano apadrinhou, em 2016, a causa da defesa do antigo convento de N. S. do Loreto, nas imediações desta cidade alentejana, um monumento franciscano do século XV, propriedade do Estado, cujas ruínas vêm sendo utilizadas como estábulo, pondo em causa a sobrevivência de um local de interesse patrimonial e paisagístico", destaca o júri.

Na área da Defesa do Património Cultural, o distinguido é Campo Arqueológico de Mértola (CAM), que é apontado como um "exemplo", pelo trabalho desenvolvido "entre ciência, cultura e desenvolvimento".

O júri realça que o CAM é "fruto da visão estratégica do arqueólogo Cláudio Torres para a sustentabilidade de territórios de baixa densidade".

O CAM "concilia a investigação científica com um programa museográfico, o projeto Mértola Vila Museu", refere o júri, que realça ainda o seu programa editorial, com mais de 50 títulos publicados, e as exposições temporárias e permanentes, a organização de congressos e reuniões científicas, as acções de educação patrimonial e o seu plano de formação.

O Prémio Internacional Terras Sem Sombra na área da Biodiversidade será entregue à Fundação Schloss Dyck, em Juchen, na região alemã do Baixo Reno, que, segundo o júri, é uma "instituição de referência para a biodiversidade nos jardins históricos".

A Stiftung Schloss Dyck tem-se "destacado, em termos internacionais, na salvaguarda dos jardins históricos, cruzando-a com o planeamento urbano, a proteção da paisagem e a promoção da biodiversidade", segundo o júri, que realça dever-se-lhe a criação do International Institute for Garden Art and Landscape Design e da European Garden Network.